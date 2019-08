Před libereckou radnicí jsou k vidění čtyři Zoubkovy sochy

Čtyři bronzové sochy, které představují postavy z řecké mytologie a bible, jsou od pondělí před libereckou radnicí. Jde o díla Olbrama Zoubka, zůstanou tam zhruba rok. Slavnostně odhalovat se budou za účasti Zoubkovy dcery Polany Bregantové v úterý v 16.00. Řekla to Jitka Mrázková, která pro město sochy na nároží radnice vybírá.

Bronzové sochy nazvané Kúros, Klytaimnéstra, Jidáš, Ifigénie jsou podle Mrázkové průřezem tvorby známého českého sochaře. "Vybírali jsme je s dcerou Olbrama Zoubka, aby odpovídaly tomuto prostoru a materiálově a typologicky šly k sobě," uvedla. Kúros představuje nahého mladíka, Klytaimnéstra byla manželkou mykéského krále a matkou Ifigénie za trojské války. Čtvrtá socha znázorňuje Jidáše, který zradil Ježíše Krista. Sochy jsou v životní velikosti. Každá váží zhruba 150 kilogramů a sokly mají zabudované do země. "Sochy se musely u kováře přizpůsobit tomu, že budou rok ve venkovním prostoru, aby nedošlo k jejich povalení a odcizení," uvedla Mrázková.

Zoubek se řadí k nejznámějším českým sochařům, zemřel před dvěma lety ve věku 91 let. Známý je veřejnosti především jako autor posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně. Liberecká radnice nechala čtyři jeho díla pojistit na částku deset milionů korun. Za jejich vystavení nic platit nebude, do Liberce je bezplatně zapůjčil Nadační fond Kmentová Zoubek. Podle Mrázkové tomu napomohlo, že vystavování soch před libereckou radnice považují umělci za významný počin. "Liberec tím u nich získal velký kredit a důvěru, že i takto ceněné sochy rádi zapůjčí bezplatně," dodala. Umělecká díla od různých autorů se u radnice střídají od roku 2005, obvykle tam jsou vystavená rok. Prvním byla Židle sochařky Magdaleny Jetelové a před Zoubkem tam měl své dílo pražský výtvarník Michal Gabriel, byla to 2,5 metru vysoká bronzová socha koně s jezdcem.

Zoubka si letos Liberec vybral jako připomenutí ojedinělého libereckého sochařského projektu Socha a město 1969, kterého se účastnilo 30 českých sochařů. Zoubek měl před 50 lety na Šaldově náměstí soubor soch Chodci, kteří se zdraví. Za tento soubor tehdy získal Cenu Matyáše Brauna.