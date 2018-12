Předvánoční jarmark přilákal tisíce lidí. Byl poslední akcí v roce

Předvánoční jarmark ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska v neděli přilákal téměř šest tisíc návštěvníků. Ve skanzenu šlo o poslední akci letošní sezony. V sobotu navštívilo areál asi jeden tisíc lidí, řekla vedoucí správy Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová. Nedělní jarmark ukončil výstavu nazvanou Vánoce na Veselém Kopci aneb Ten vánoční čas.

"Během víkendu sedmitisícovou návštěvnost považujeme za velmi úspěšnou a vůbec celá sezona byla z hlediska návštěvnosti velmi příznivá," řekla Vojancová. V sobotu bylo na Veselém Kopci i slunečno, v neděli se zatáhlo a místy pršelo. Po oba dva dny se teploty přes den pohybovaly nad nulou.

Na Veselý Kopec dorazili vybraní řemeslníci z celé České republiky, návštěvníci tak mohli vidět například košíkáře, kováře, výrobce dřevěných hraček nebo keramiky. Většina řemeslníků byla ve stáncích pod širým nebem. Ve většině objektu byla totiž i v neděli vánoční výstava. Lidé, kteří na Veselý Kopec dorazili, si tak ještě mohli prohlédnout, jak se v minulosti slavili zimní svátky.

"Předvánoční jarmark byl na Veselém Kopci poslední letošní akcí, ale jinak od středy až do 6. ledna máme vánoční program v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku," upozornila Vojancová.

Letošní návštěvnost skanzenu označila za lepší průměr. Podle ní do skanzenu letos zamířilo zhruba 70 tisíc lidí, což z něj činí jednu z nejnavštěvovanějších památek v Pardubickém kraji.

První akcí příštího roku bude 2. února Masopust na Veselém Kopci, kdy přijedou tradiční obyčej předvést obyvatelé obce Vortová. "Bude to devět let od chvíle, co masopustní obchůzky byly zaspány na seznam UNESCO," dodala. Sezonu skanzen zahájí na Velký Pátek na Velikonoce.