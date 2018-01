Přerovský ohňostroj se povedl na druhý pokus

Nebe nad Přerovem večer rozzářil novoroční ohňostroj. Tisíce obyvatel lemující nábřeží Bečvy se ho dočkaly s týdenním zpožděním, jeho odpálení vyšlo až na druhý pokus. Poprvé jeho tvůrce Pavla Nováka zradila nečekaně technika softwaru. Dnešní show však lidem vše vynahradila, jedenáctiminutová salva pojmenovaná Hvězdné nebe přihlížející nadchla a lidé jeho tvůrce odměnili bouřlivým potleskem. Město mělo za ohňostroj zaplatit původně 100 tisíc korun, kvůli prvnímu neúspěchu však získalo slevu.

Pyrotechnická show byla rozdělena na tři části, které dostaly názvy Nikdy zpět dolů, Let a Hvězdné nebe. Odpalována byla synchronně z několika pozic, jeho tvůrci použili i efekty, které nelétaly moc vysoko. Lidem nad hlavami se například zobrazilo srdce, nadšeni byli přihlížející i ze svištících petard či pestrobarevných salv. Ohňostroj byl sladěn s hudbou. "Městský ohňostroj jsem připravoval zhruba 2,5 měsíce. Každý ohňostroj je originál, byl dělán na míru," řekl dnes jeho tvůrce Pavel Novák.

Lidé pestrobarevnou ohlušující podívanou sledovali především z nábřeží pod hradbami, zaplněny byly také oba mosty. Už půl hodiny před chystaným ohňostrojem ulice Přerova zaplnily davy lidí mířící k sokolovně. Paradoxně tak první neúspěšný pokus udělal tvůrcům obrovskou reklamu. "Ohňostroj byl nádherný. A nakonec vůbec nevadilo, že byl až 6. ledna. Kdo ho má, novoroční ohňostroj na Tři krále?" řekl dnes pobaveně jeden z přihlížejících Přerovanů.

Dnešní show nahradila pondělní zklamání obyvatel, když na ohňostroj čekali na nábřeží desítky minut zbytečně. Tvůrce pyrotechnické show přiznal, že i pro něj byla zrada techniky nečekaná. "Do dneška nevím, co se stalo. Zkolabovaly nám systémy, měli jsme tam malou softwarovou chybu, ale nedokážu stoprocentně říci, že to bylo ono. Dělám to 24 let a tohle bylo poprvé. Mám nový odpalovací systém, který jsem koupil v září, prošel sedmi ostrými testy a fungoval bez problémů. Nikde jsem neudělal chybu, věnoval jsem tomu 120 procent, mám svědomí čisté," řekl Novák. Systém několikrát před odpálením otestovali a nic nesvědčilo o tom, že by bylo něco v nepořádku. "Byl to šílený pocit," dodal.

Podle ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslava Macíčka mělo dát město za ohňostroj 100 tisíc korun bez DPH. Kvůli neúspěchu před před pěti dny za něj nakonec radnice zaplatí méně. "Domluvili jsme se s pořadatelem ohňostroje na slevě 30 tisíc korun, bude to tedy stát město 70 tisíc korun," řekl Macíček.