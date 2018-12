Prezidentova manželka rozsvítila vánoční strom na Pražském hradě

Před bazilikou svatého Jiří na Pražském hradě se rozzářil vánoční strom. Slavnostně ho rozsvítila prezidentova manželka Ivana Zemanová. Začala tam také sbírka do kasiček pro SOS dětské vesničky, jejíž výtěžek bude věnován na pomoc ohroženým dětem. Loni se ve dvacátém ročníku sbírky vybralo přes 180 tisíc korun, v předchozích letech i více než 400 tisíc korun. Rekordní byl rok 1993, kdy sbírka vynesla přes dva miliony korun.

"Výtěžek sbírky bude použit na podporu dětí v jejich vlastních rodinách. Budeme se snažit zachránit rodiny tak, aby z nich děti nemusely být odebrány a skončit v ústavním zařízení," řekla při rozsvícení stromečku ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Sociální pracovnice služby SOS Kompas pomáhají rodičům překonat životní krize a postavit se zpět na vlastní nohy, podporují je také v získání rodičovských kompetencí. Ročně tak pomohou v pěti krajích několika stovkám dětí, loni jich bylo 851. Peníze z loňské sbírky šly na provoz pražského zařízení SOS Sluníčko.

Stejně jako v předchozích letech doprovázel slavnostní okamžik rozsvícení stromku také hudební program. Koledy zahrála Hudba Hradní stráže a vystoupil zpěvák Petr Kutheil s dětským sborem Coro Piccolo. Stromek krátce před 17.00 zazvoněním zvonečku rozsvítila prezidentova manželka Ivana Zemanová, která nad sbírkou pošesté přijala záštitu. Poděkovala všem, kdo do kasičky SOS dětských vesniček už přispěli nebo přispějí.

Na náměstí se konají od roku 2015 také vánoční trhy. Dřevěné stánky s tradiční tematikou českých Vánoc budou v provozu do Tří králů. Od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 18.00 a od pátku do neděle od 9.00 do 19.00. Na Štědrý den se pak uzavřou již v 15.00 a na Nový rok budou otevřeny od 11.00 do 18.00.

Zemanová tak pokračuje v tradici těchto sbírek, kterou založila už v roce 1968 Irena Svobodová, manželka prezidenta Ludvíka Svobody, a po revoluci obnovila v roce 1992 Olga Havlová. Od té doby se v rozsvícení stromu a podpoře sbírky angažovaly i Dagmar Havlová a Livia Klausová.

Cílem SOS dětských vesniček je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny. Organizace poskytuje zázemí pěstounským rodinám ve čtyřech SOS Přístavech, pěstounským rodinám žijícím mimo tyto objekty, rodinám ohroženým odebráním dítěte i dětem, které vyžadují okamžitou pomoc.

SOS dětské vesničky fungují ve 134 zemích světa. V České republice jsou SOS dětské vesničky s více než pětačtyřicetiletou tradicí nejstarší nevládní neziskovou organizací poskytující pomoc ohroženým dětem. Aktivity SOS dětských vesniček jsou z 60 procent financovány z příspěvků dárců.