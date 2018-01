Při sebeobraně je důležitý moment překvapení i prevence

Při sebeobraně je důležitý moment překvapení. Základní zásadou je však preventivní jednání, uvědomování si možného rizika a v případě napadení konflikt nevystupňovat. V rozhovoru to řekl vedoucí oddělení úpolových sportů na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a lektor sebeobrany Radim Pavelka.

Na prvním místě při eliminaci nebezpečí je preventivní chování, aby se člověk nedostal do rizikové situace. Do nebezpečí se žena dostává například tím, že se v noci pohybuje sama po městě. Podle Pavelky by měla mít doprovod, přemýšlet nad rizikem a schovat si případně hotovost na taxi domů.

Pokud je oběť již v situaci, kdy si ji vyhlédne agresor a napadne ji, měla by využít moment překvapení. "A to úderem do nějakého citlivého místa. To buď bude stačit na to, abychom pak mohli utéct, nebo uděláme nějaké chvaty a hmaty, abychom ho eliminovali," řekl Pavelka s tím, že překvapením slabší oběť zvyšuje šanci na to, aby se ubránila. Základní průpravou je stabilita, aby při napadení člověk neupadl.

Do nebezpečných situací se může člověk dostat i na chodbě bytového domu. Základní zásadou i zde je ostražitost a s cizím člověkem nevcházet do domu a nenastupovat do výtahu. Při napadení na takových místech by měl člověk křičet, ale to mu nemusí samo o sobě pomoci. "Třeba někdo pomůže, ale praxe říká, že spíše ne," řekl Pavelka.

Jsou situace, kdy oběť sama vystupňuje konflikt například nesprávnou konverzací. "Doporučuji navštívit nějaké kurzy třeba verbální sebeobrany, kde se učí, jak jednat asertivně," řekl Pavelka. Od pohledu by člověk neměl vypadat jako snadný terč. "I v přírodě to funguje tak, že si predátor vybírá prostě snadnou oběť," řekl Pavelka. Nejčastější jsou podle Pavelky útoky z afektu. K útoku pak agresora vyprovokuje například to, že do něj člověk omylem strčí a neomluví se.

Do kurzů Sebeobrany Praha se hlásí ženy i muži. Tříměsíční kurzy navštěvují ženy od 14 let do 60 let. Do kurzů chodí i ti, kteří mají za sebou nějakou nepříjemnou zkušenost. "Oni nám to ze začátku neřeknou, ale když se s nimi blíže seznámíme, tak opravdu v každém kurzu se vyskytne nějaká žena, která prostě měla nějaký problém ať už doma s domácím násilím, nebo byla napadená někde venku," dodal Pavelka.

V Praze je možné navštěvovat řadu kurzů sebeobrany. Některé učí základní obranné chvaty, jiné jsou založené na systému izraelské sebeobrany krav maga, jiné kombinují několik obranných stylů. Školy nabízejí jednodenní, měsíční nebo tříměsíční kurzy.

V pondělí policie vyhlásila pátrání po muži, který loni v listopadu v Praze 8 zaútočil na ženu, která s ním nastoupila do výtahu. Muž ji po rozjetí výtahu chytil a začal líbat. Ženě se podařilo jej zbavit několika kopy a použitím slzného spreje. Po zastavení výtahu muž utekl. Podle statistik Policie ČR bylo v roce 2016 spácháno v Praze 1555 násilných trestných činů, z nichž bylo 889 objasněno, tedy 57 procent. V meziročním srovnání se počet násilných trestných činů snížil o 6,4 procenta. Data za rok 2017 zatím policie nezveřejnila.