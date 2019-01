Příbram pokračuje s postupnými opravami Zámečku Ernestinum. Letos žádá kraj o půlmilionovou dotaci na odvlhčení obvodových zdí. Celkové náklady jsou 1,6 milionu korun, práce by se neměly dotknout provozu, řekl starosta Jindřich Vařeka (ANO). S rekonstrukcemi památky podle něj město počítá i v dalších letech.

Vařeka připomněl, že v minulosti byl připraven projekt velké opravy za 60 milionů korun, který by ale pro město znamenal příliš velkou investici. "Takže postupujeme po malých krůčcích," uvedl. Rekonstrukce podle Vařeky proto potrvá dlouho a půjde zřejmě o nikdy nekončící proces. "Než dojdeme na konec, tak zase začneme od začátku," dodal.

V minulosti se počítalo s rozsáhlou proměnou budovy v kulturní a společenské centrum, které by bylo přístupné i vozíčkářům. Žádost z takzvaných norských fondů ale nebyla úspěšná. Město se proto snaží opravovat aspoň to, co nejvíc chátrá. V minulosti nechalo například vyměnit okna, kterými dovnitř zatékalo, nebo opravilo atrium. Podle Vařeky se radnici každý rok daří získat nějakou dotaci.

Zámeček Ernestinum je jednou z historicky nejvýznamnějších staveb v Příbrami. Původně dřevěnou tvrz nechal arcibiskup Arnošt z Pardubic přestavět v kamenný hrádek. Jeho nástupce Jan z Jenštejna ji pak koncem 14. století obehnal zdí a hlubokým příkopem.

Stavba citelně utrpěla za husitských válek, v 16. století při nepokojích měšťanů namířených proti vrchnostenské správě, v době třicetileté války a také mnoha nevhodnými stavebními úpravami. V budově několik desítek metrů od náměstí T. G. Masaryka nyní sídlí městská Galerie Františka Drtikola, infocentrum a Muzeum třetího odboje, které provozuje Konfederace politických vězňů ČR.

Významná dominanta Příbrami se podle zakladatele nazývala Ernestinum, později Marienburg, dlouhá léta byl zažitý název Zámeček a poté se město vrátilo k původnímu pojmenováni. V současnosti je oficiální název Zámeček Ernestinum.