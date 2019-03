První žena obeplula svět před 250 lety, byla převlečena za muže

Zřejmě první ženou, která obeplula zeměkouli, byla Francouzka Jeanne Baréová. Podařilo se jí to ovšem v převlečení za muže, jinak by se do expedice mořeplavce Louise de Bougainvilla, která dokončila obeplutí země 16. března 1769, nedostala. Během plavby se jí skoro rok a půl dařilo skrývat, že je žena, dokud ji neodhalili v dubnu 1768 Tahiťané. Kapitán jí pak sice povolil pokračovat v cestě, ale podle některých pramenů ji v listopadu 1768 vysadil na ostrově Mauricius s přítelem Philibertem Commersonen.

S tímto botanikem se Baréová jako šestadvacetiletá do expedice, která vyplula v prosinci 1766, přihlásila. Zapsala se jako jeho sluha a pomocník. O tehdy již nemocného Commersona pečovala a pomáhala mu při vytváření herbáře botanických druhů z celého světa. Po jejich odhalení byli oba zřejmě vysazeni na ostrově Mauricius, kde v roce 1773 Commerson zemřel. Baréová si tam pak otevřela kabaret a v květnu 1774 se tamtéž provdala za francouzského námořního důstojníka, s nímž se posléze vrátila do Francie.