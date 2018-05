Psí soutěž i dětská zóna. Výstava Hobby láká na bohatý program

Více než tři sta vystavovatelů se představí na letošním ročníku tradiční českobudějovické přehlídky Hobby. Pětidenní akce začíná 9. května. Výstava je zaměřena především na zahradnictví, stavitelství a další aktivity s tím spojené. Pořadatelé připravili pro návštěvníky několik novinek. Informovali o tom zástupci společnosti Výstaviště, v jejímž areálu se Hobby koná.

"Nově jsme připravili například dětskou zónu s dětským programem, kde se mohou návštěvníci těšit na řadu akcí," uvedla projektová manažerka výstavy Eva Jílková.

Návštěvníci Hobby se po letech mohou těšit i na jednu obnovenou akci. Do programu se vrací soutěž o nejhezčího a nejšikovnějšího psa Voříšek roku. "Do roku 2012 to běželo asi 15 let, pak se to z nějakého důvodu stoplo a letos jsme to chtěli obnovit, protože každý rok nám chodily na toto téma dotazy," uvedla Jílková. Soutěže Voříšek roku, která se uskuteční v neděli dopoledne, se může účastnit jakýkoli pes bez průkazu původu.

Výstavu Hobby každoročně navštíví 40 tisíc lidí. Od středy do soboty je vždy otevřeno od 8.30 do 18.30, v neděli program končí o hodinu dříve.