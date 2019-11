Punkevní jeskyně letos znovu přilákaly nejvíc turistů

Ze 14 veřejnosti přístupných jeskyní byly v letošní turistické sezoně nejnavštěvovanější už tradičně Punkevní jeskyně v Moravském krasu. Za prvních deset měsíců roku si je prohlédlo zhruba 203 tisíc lidí. Na druhém místě skončily Koněpruské jeskyně na Berounsku s téměř 84 tisíci návštěvníků, na pomyslné bronzové příčce se umístily Bozkovské dolomitové jeskyně na Semilsku, kam zavítalo bezmála 67 tisíc turistů. Pořadí na prvních třech místech je stejné jako loni, informoval Pavel Gejdoš ze Správy jeskyní České republiky. Některé jeskyně jsou otevřeny i přes zimu.

"V celkovém součtu 14 přístupných jeskyní jsme měli sice letos o něco méně návštěvníků, což ale koresponduje s letošním mírným poklesem návštěvnosti památek obecně. Je neustále širší nabídka turistických atrakcí a lidi mají víc cílů na výběr. Se sezonou jsme spokojeni," uvedl ředitel Správy jeskyní České republiky Jaroslav Přibyl.

Turistická sezona se obešla bez větších problémů. Jen v Bozkovských a v Mladečských jeskyních u Litovle úder blesku dočasně odstavil zdroj elektřiny pro osvícení turistické trasy. V Chýnovské jeskyni na Táborsku zase přívalový déšť u jedné z prohlídek zablokoval otevírání východových dveří a historickým vstupem se do jeskyně valily přívaly vody. Průvodcům se ale podařilo zanedlouho dostat návštěvníky "za sucha" ven na denní světlo. Punkevní jeskyně s podzemní řekou zase dlouhodobě trápí nedostatek kapitánů lodí pro 18 cestujících. Podmínkou získání oprávnění je totiž kromě zkoušek i roční praxe na lodi.

Hnízdící netopýři

Správa jeskyní ČR funguje v gesci ministerstva životního prostředí od roku 2006. Od té doby navštívilo zpřístupněné jeskyně v její správě již deset milionů návštěvníků z Česka i zahraničí. "Toho desetimiliontého přivítaly Javoříčské jeskyně v pátek 23. srpna," poznamenal Gejdoš.

Ačkoli hlavní turistická sezona v přírodním podzemí skončila, některé jeskyně přivítají turisty i v následujících měsících. Celoročně od úterý do neděle jsou kromě Punkevních otevřeny i Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Výpustek v Moravském krasu. Celou zimu od pondělí do pátku mohou zájemci zavítat do Bozkovských dolomitových jeskyní v Podkrkonoší.

Do půlky listopadu se po domluvě dá navštívit Jeskyně na Turoldu v Mikulově pod Pálavou, poté se do dubna uzavře kvůli koloniím hnízdících netopýrů. Do konce listopadu zůstávají ve všední dny otevřeny v Moravském krasu jeskyně Balcarka a Kateřinská, na Olomoucku Javoříčské a Mladečské a také Koněpruské jeskyně v Českém krasu. "Po dohodě se v listopadu od pondělí do pátku mohou otevřít i Jeskyně na Pomezí u Jeseníku, až do konce roku i Zbrašovské aragonitové jeskyně," doplnil Gejdoš. Více informací o časech prohlídek lze najít na webu www.caves.cz.

Zatímco přes léto se turisté chodí do jeskyní ochladit, v době mrazů se v nich mohou ohřát. Teplota tam totiž celoročně neklesá pod šest stupňů Celsia.