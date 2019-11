Puolanka aneb nejpesimističtější obec v zemi

Finské městečko Puolanka se řadu let objevovalo ve zprávách jen z negativních důvodů. Populace "nejodlehlejší obce v nejodlehlejší finské provincii" klesla od 80. let minulého století na polovinu a ze současných 2600 obyvatel je více než 37 procent starších 64 let. Většina pracuje ve službách či v zemědělském sektoru a společenské vyžití nenabízí městečko téměř žádné. Místní obyvatelé se ale rozhodli, že nelichotivého obrazu využijí ve svůj prospěch. Začali Puolanku propagovat jako nejpesimističtější obec a její jméno zná v současné době ve Finsku každý, píše zpravodajský server BBC News.

Když člověk k Puolance přijíždí autem, vítají ho velké žluté značky stojící u silnice. V zamračeném odpoledním čase vypadají vesele - dokud si návštěvník nevšimne, co je na nich napsáno. "Neztratili jste se? Blížíte se k Puolance," varuje jedna z nich. "Brzy přijedete do Puolanky. Ještě máte čas se vrátit," hlásá další.

"Někteří místní by ty nápisy nejraději zničili," tvrdí 41letý Tommi Rajala, který působí jako výkonný ředitel Puolanského pesimistického sdružení. Faktem ale je, že Puolanka dokázala pesimismus proměnit ve svébytnou značku, takže nyní hostí pesimistický festival, letní muzikál, a dokonce provozuje i internetový obchod. Videa zobrazující Puolanku v celé její pesimistické slávě zaznamenala na internetu statisíce zhlédnutí. Starosta Harri Peltola říká, že když se jiným Finům zmíní o tom, odkud pochází, každý si vybaví pesimismus.

Ve všední den odpoledne je centrum Puolanky tiché. Šestkrát týdně jezdí do obce autobus z většího města Oulu, vzdáleného asi 130 kilometrů. V Puolance je několik obchodů s potravinami, lékárna, benzinová pumpa, kde se místní scházejí na kávu a na kus řeči, a jedna restaurace, kde je možné poobědvat.

Malý počet žen

Podobně jako v mnoha dalších rozvinutých zemích klesá ve Finsku porodnost a populace stárne. Vyhlídky země jsou v tomto ohledu ještě horší, než je tomu u severských sousedů. Finský statistický úřad uvádí, že počet obyvatel Finska bude od roku 2031 klesat, což vyvolává obavy v oblasti sociální a zdravotní péče. Podle demografů na tento trend nejvíce doplácejí právě malé obce jako Puolanka, odkud lidé odcházejí do větších měst. To platí především pro ženy.

Malý počet obyvatelek patří k často zmiňovaným problémům Puolanky; ve věkové skupině 20 až 29 let tvoří muži dvoutřetinovou většinu. V řadě videí, které natáčí místní pesimistické sdružení, vystupuje antihrdina Niko, který se neustále snaží ulovit ve městě nějakou dívku. V jednom z videí se Niko, jehož hraje 22letý Antti Ryynänen, rozhodne využít oblíbenou seznamovací aplikaci Tinder. Jako jediný vhodný protějšek se mu ale nabídne jeho matka. "Není to moc inteligentní humor. Celé to ale vzešlo z pocitu, že jediná žena, kterou můžete v Puolance potkat, je vaše vlastní matka," vysvětluje Rajala.

Lesy plné hub a čistý vzduch

Starosta Peltola přesto neztrácí naději. Věří, že příroda, čistý vzduch a klidné prostředí obklopující Puolanku některé lidi osloví. Místní lesy jsou plné hub a lesních plodů a nedaleko se nachází i jeden z nejvyšších finských vodopádů Hepoköngäs. V zimě se zase může oblast pochlubit množstvím sněhu. I když se zde třeba lidé nechtějí usazovat natrvalo, mnozí sem jezdí na chatu a o prázdninách se počet obyvatel městečka téměř zdvojnásobuje.

Šéf pesimistického sdružení Rajala naproti tomu předpokládá, že dny Puolanky jsou sečteny. "Ale pesimista nemůže být nikdy zklamaný," podotýká Rajala, který má nyní v plánu zřídit v obci například návštěvnické centrum věnované pesimismu pro turisty mířící přes Puolanku do Laponska.