Rekordní jackpot našel majitele. O výhru se přihlásil Brit

O rekordní jackpot z evropské loterie EuroMillions ve výši 190 milionů eur (4,9 miliardy korun) se přihlásil výherce z Británie. Informoval o tom provozovatel loterie, společnost Camelot. Podle firmy zatím není jasné, zda si bude sázející přát odhalit svou identitu, v minulosti se už ale několik výherců takto velkých sum přihlásilo veřejně.

"V historii National Lottery je to dosud nejvyšší výhra a my se těšíme na to, že díky nám si majitel sázenky bude moci začít užívat svého nově nabytého jmění," uvedl Andy Carter z National Lottery.

Jackpot padl během úterního tahu pěti výherních čísel od jedné do 50 a dvou dodatkových "šťastných čísel" od jedné do 12. O loterijní jackpot, původně ve výši 17 milionů eur, se začalo hrát 23. července. Protože žádný z hráčů v následujících týdnech kompletní sadu čísel neuhodl, narostl nakonec koncem září až do výše 190 milionů eur, kterou už podle pravidel nesměl překročit.

Sumu 190 milionů eur už loterie EuroMillions v minulosti vyplatila celkem třikrát: v srpnu 2012 tuto částku získal sázkař z Británie, v říjnu 2014 stejná výhra putovala do Portugalska a v říjnu 2017 do Španělska.