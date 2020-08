Richard Gasperotti: Návod, jak si užít bikové Rakousko s celou rodinou

Jako profesionální biker a zároveň táta od rodiny stojím vždy před těžkým rozhodnutím, jak jet na letní dovolenou, abychom si ji užili všichni. Vím, že to není jen můj případ. Asi žádný chlap nechce nechat rodinu čekat na parkovišti a jít jezdit do bikeparku. Stejně bych si takové ježdění neužil. Proto po uvolnění hranic padla volba na pětidenní cestu po Rakousku, kde mají velké hory, Radlera a klid. Kroužením prstem po mapě jsem si vybral první zastávku v revíru, kde jsem již kdysi byl, líbilo se mi tam a věděl jsem, že tam mají i hromadu atrakcí pro děti.

SERFAUS-FISS-LADIS

Tohle spojení tří vesnic v Tyrolsku je fakt masakr. Byl jsem tu tak před šesti lety, ale od té doby se všechny atrakce i služby rozšířily neskutečným způsobem. Dobrým příkladem rozvoje je místní bikepark. Má tři modré, čtyři červené a dva černé traily, jump areál, dětský pumptrack a dopadový airbag a navíc je napojen na dalších dvacet trailů, o něž se starají shapeři z parku.

Manažer bikeparku Christian mi ukázal, kam až půjdou plány rozšíření v následujících deseti letech, a musím říct, že budoucí podoba parku už určitě nebude jen na krátkou zastávku. Pro mě byla výhoda, že jsem mohl odložit rodinu v Summer Fun Parku, který leží nedaleko od horní stanice lanovky bikeparku. Děti si tady užijí spoustu zábavy s poníky, trampolínami, skákacím hradem a dalšími padesáti atrakce. Dostat je odsud je téměř nadlidský výkon. A to byl teprve začátek.

Skvělý plán se nám rýsoval i na následující den. Zatímco já jsem si s lokálem domluvil ježdění na Frommes trailu, který začíná ve výšce 2489 metrů a je dlouhý víc jak devět kilometrů, moje holky šly řádit do vodního světa Murmliwasser. Tady se karta otočila. Já už byl nabažený a holky jsem musel z atrakcí tahat, abychom stihli večeři. Celá rodina byla šťastná - ne nadarmo tu mají motto We Are Family!

DACHSTEIN SALZKAMMERGUT

Do další destinace Dachstein Salzkammergut ležící necelých pět hodin jízdy na východ jsme dorazili v náhle zhoršeném počasí. Zakotvili jsme v městečku Bad Goisern, odkud startuje populární MTB Salzkammergut Trophy. Hned po příjezdu na nás padla vesnická pohoda.

V potoce u hotelu se proháněli pstruzi, kluci v rakouských krojích zapíjeli začátek prázdnin a nikdo se nikam nehnal. Tahle oblast nabízí přes 1500 km bikových tras. Většina z nich má velké převýšení, takže jsou vhodné pro e-biky. Sám jsem si ho vyzkoušel na jedné ze závodních tratí Salzkammergut trophy.

Do závodu se přihlásíte tím, že si v infocentru zakoupíte číslo s čipem. Startovat můžete podle libosti, povinné checkpointy zaznamenávají vaši trasu i rychlost jízdy, takže si jedete takový soukromý závod. Než nás dohnal vydatný liják, vyzkoušel jsem i místní Bike Arenu Obertraun, kde se jelo i několik velkých mezinárodních akcí. Musím říct, že takhle nahuštěnou trať jsem ještě neviděl. Okruh o délce 5,6 km leží na ploše necelých 300 metrů čtverečních! Dcera Eli šla raději stavět lesní domečky a já ji pak koupil borovicovou zmrzlinu jako odměnu, že to se mnou v lese vydržela.

Vzhledem k přívalovým dešťům jsme uvítali možnost podívat se pod zem v halštatských solných dolech, kam se dříve stály hodinové fronty. V minulosti se v Hallstattu denně otočily desítky autobusů s turisty z Asie, ale kvůli koronaviru je tu nyní klid a pohoda. Nakonec jsem byl rád, že pršelo, protože jinak bych šel na kolo a o tuto skvělou podívanou bych přišel. Vedle solných dolů tady mají i Ledovou a Mamutí jeskyni.

Až tam půjdete, vezměte si teplejší oblečení, mě tam bez ponožek studily nohy. Jak to shrnout? Rakousko mě nezklamalo a nejlepší bylo, že jsme si ho užili s celou rodinou.