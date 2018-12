Římské trable: stromeček se zase nepovedl, lidé se mu smějí

Vánoční stromek na Benátském náměstí v Římě ani letos neušel žertům na sociálních sítích. Zatímco loni překřtili Římané vánoční stromek na "opelichance", letos mají "polámance". Loni stejně jako letos se stal stromek vděčným důvodem ke kritice neschopnosti radnice, v jejímž čele stojí Virginia Raggiová z protestního Hnutí pěti hvězd (M5S). Dodavatel Římany uklidňuje, že větve budou uchyceny na původní místa, napsal list La Repubblica.

"Co je ošklivějšího než strom bez jehličí? Je to snadné - strom bez větví. M5S se to podařilo," napsala na twitteru jedna z uživatelek. "Od opelichance k polámanci, Virginia Raggiová a stromečky si moc nerozumějí," uvedl další.

Nicméně firma, která 23 metrů vysoký strom dodala, tvrdí, že není čeho se obávat. Jakmile se strom ukotví, všechny polámané větve budou uchyceny zpět na svá místa.

"Pamatovali jsme na to předem. Dalo se čekat, že se během zhruba 700 kilometrů dlouhé cesty nějaké větve naštípnou či zlomí. Strom musel být určitým způsobem svázaný, abychom splnili všechny bezpečnostní předpisy," vysvětlil Giuseppe Spertini, majitel obory Cittiglio, odkud strom pochází. Obora leží u Laggo Maggiore, severozápadně od Milána. Spertini tvrdí, že 8. prosince, kdy se bude stromeček rozsvěcet, bude v perfektním stavu.

Téhož dne bude také uvedena politická vánoční komedie Natale a cinque stelle (Vánoce s pěti hvězdami), kterou režíroval Marco Risi. Film neskončí v kinech, ale bude jej vysílat internetová televize Netflix, která rozsvěcení římského stromku letos sponzoruje.