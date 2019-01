Rok od nalezení nejstaršího vzkazu v láhvi

Před rokem, 21. ledna 2018, našla rodina z australského města Perth nejstarší vzkaz v láhvi, téměř 132 let poté, co byl vhozen do moře z německé lodi Paula v Indickém oceánu. Dopis, který byl součástí experimentu německé námořní observatoře a který se týkal námořních tras, byl nalezen 940 kilometrů od místa vhození. Předchozí nejstarší vzkaz v láhvi registrovaný Guinnessovou knihou rekordů - bere-li se v úvahu datum poslání a nalezení - byl starý 108 let.

Rodina Illmanových jela autem po pláži severně od ostrova Wedge Island a vozidlo jim uvázlo v písku. Paní Illmanová se proto rozhodla, že se chvíli po pláži projde. "Tonya viděla na zemi spoustu odpadků a napadlo ji, že pomůže s jejich úklidem," řekl Kym Illman. "V nepořádku našla i láhev, o které si říkala, že by se jí pěkně vyjímala doma na poličce," dodal. Illmanová poté dala láhev synově přítelkyni, která si všimla, že je v ní předmět podobající se cigaretě. Společně s pískem ho vysypala.

"Pak jsme papír rozvinuli a spatřili jsme tištěný vzkaz, který obsahoval žádost, aby nálezce kontaktoval německý konzulát," uvedl Illman. Později si rodina všimla i vybledlého ručně psaného textu s datem 12. června 1886 a jménem lodi Paula. Tehdy si ale Illmanovi netroufali uvěřit, že by vzkaz mohl být pravý. Odnesli ho odborníkům do západoaustralského muzea, kteří po konzultaci s kolegy z Německa a Nizozemska potvrdil, že nález je autentický.