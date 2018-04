Rožnovský skanzen chystá nový areál Kolibiska

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm chce vybudovat nový areál, který bude představovat salašnictví, lesní a horské hospodaření. Jeho pracovní název je Kolibiska. Muzeum už pro něj získalo dva objekty, Luční seník z Morávky a Stodolu s kamenným sklepem ze Starých Hamrů. Brzy přibude Hájovna z Valašské Bystřice, řekl technický náměstek muzea Milan Gesierich.

Objekty jsou podle něj většinou ve špatném stavu. "Seník z roku 1820 byl ve špatném stavu, podařilo se ho ale zachránit. Chlév z Hamrů byl také ve špatném stavu, neměl již využití," uvedl Gesierich. Objekty zatím stojí na panelech, na konkrétní místo budou umístěny, až bude rozhodnuto o vzhledu celého areálu.

Letos by podle Gesiericha měla být hotová projektová dokumentace pro územní řízení. "Řešíme s architekty umístění objektů, chtěli bychom nachystat páteřní komunikace a inženýrské sítě," uvedl náměstek. V areálu by mělo být přes deset objektů, v zadní části by mohly být i milíře. Nyní tvoří areál muzea Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina.

Letos se také v areálu Valašské dědiny počítá s dostavbou kamenného chléva z Valašské Polanky, který doplní dvůr fojtství z Lidečka. Přesune se do něj část hospodářských zvířat.

V létě by měla začít obnova několika dalších objektů ve Valašské dědině, a to díky společnému projektu s muzeem ve slovenském Martině. Opravovat by se měl například Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova. Uskuteční se v nich také workshop zaměřený na diagnostiku dřevěných konstrukcí.