Ruské kolo z matějské pouti už zase vozí lidi

Ruské kolo, vysoké 33 metrů, které řadu desetiletí vévodilo pražské matějské pouti, opět vozí lidi. Po opravě a několika akcích v Polsku a Slovensku se nyní vrátilo do Česka a roztáčí se v Kravařích na Opavsku. Stalo se jednou z atrakcí tamní vyhlášené pouti Kravařský odpust. Řekla to majitelka kola Anna Dykovská.

Od původních majitelů Dykovská s manželem Karlem kolo vyrobené v roce 1989 koupila, když mu vypršela nájemní smlouva coby celoroční atrakci v areálu Výstaviště v Holešovicích. Následovalo jeho využití na několika menších poutích v Česku, postupná renovace a několik akcí v zahraničí. Kolo například vozilo před časem návštěvníky hudebního festivalu Pohoda.

Do Česka se atrakce vrátila nyní a právě do Kravař na Opavsku. "Zájem o takové kolo je velký. Je to něco jiného, když s ním jedeme za lidmi do jejich obce. Oni už nemusí jezdit třeba 400 kilometrů na pouť do Prahy," uvedla Dykovská. Kolo s manželem koupila hlavně proto, aby slavnou atrakci zachránili.

"Z výstaviště musela (atrakce) tehdy zmizet velmi rychle. Manžel je blázen do kolotočů, dokázal si s tím poradit," uvedla. Dodala, že její i manželova rodina se v tomto oboru už pohybuje okolo 150 let. Provoz kola je ale podle ní velmi technicky náročný. Stavba trvá dva dny a techniku převážejí tři kamiony. "V Česku jsme zdaleka největší. V Evropě jsou ale i větší pojízdná kola. Třeba i 70 metrů vysoká," řekla Dykovská.