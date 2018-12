Santa Claus vyrazil z Laponska. Co vzkázal světu?

Za hudby a tance vyrazil v neděli večer Santa Claus ze svého "oficiálního domova" ve finském Rovaniemi, aby doručil dárky dětem po celém světě. Slavnostnímu zahájení jeho cesty se saněmi plnými dárků přihlížely rodiny za teploty minus 22 stupňů Celsia, napsala agentura Reuters.

"Doufám, že jste všichni prožili skvělý rok," řekl Santa publiku v laponském městečku, než jej jeho pomocníci vyprovodili zpěvem a tancem. "Samozřejmě, že se ve světě událo mnoho věcí, které měly být jinak. Doufejme, že Vánoce přinesou chvilku, kdy se svět a lidé na nějaký čas uklidní a stráví chvíle s rodinou a přáteli," popřál muž v tradičním červenobílém kostýmu a s dlouhým bílým vousem.

Rovaniemi se prezentuje jako oficiální domov Santa Clause a každý rok dorazí do jeho turistické vesničky desetitisíce dopisů od dětí po celém světě. Při pročítání dětských přání však letos také prozradil, co by si k Vánocům přál on sám. "Naše kamarádka příroda má už nějakou dobu potíže a my všichni můžeme jeden dárek darovat společně, můžeme pomoci přírodě. Přeji vám všem veselé Vánoce," řekl minulý týden.

Britský deník The Guardian vysvětluje, že globální oteplování pociťují takřka bez výjimky i obyvatelé několika měst v polárním pásu, která o sobě tvrdí, že jsou Santovým domovem. Například laponské Rovaniemi letos zažilo nevídaná vedra, když se v létě teploty dostávaly i přes 30 stupňů Celsia. Obyvatele také znepokojuje sucho, které pokračovalo i na podzim a znamenalo výrazně opožděný příchod sněhové pokrývky.