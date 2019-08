Seniorka půjde do vězení. Krmila toulavé kočky

Devětasedmdesátiletá Američanka žijící v Ohiu byla odsouzena k deseti dnům vězení za to, že opakovaně krmila toulavé kočky. Seniorka tvrdí, že kočky patřily sousedům, kteří se odstěhovali. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Sousedé Nancy Segulaové si od roku 2015 stěžovali na to, že žena krmí toulavé kočky. Krátce poté, co se dozvěděla o svém trestu, se Segulaová v televizním rozhovoru kanálu Fox 8 přiznala, že je "milovnicí koček". Nastoupit do vězení by seniorka měla 11. srpna.

Podle policie v Garfield Heights, což je předměstí Clevelandu, Segulaová opakovaně proti nařízení místních úřadů krmila toulavé kočky, měla jich na pozemku příliš mnoho a neuklízela jejich výkaly. V roce 2017 kvůli tomu dostala podmínku.

Minulý týden se žena u soudu přiznala, že kočky pořád krmí, za což jí byl udělen desetidenní trest za pohrdání soudem. Zatčena podle policie nikdy nebyla.

"Bylo to asi šest až osm dospělých koček a teď budou taky koťata," uvedla Segulaová v rozhovoru pro server Cleveland.com. " "Chybí mi moje vlastní koťátka, zahynula. Můj manžel zemřel. Cítím se sama, takže ty kočky a koťata venku mi pomáhají...Ty kočky pořád chodí ke mně domů. Cítím se provinile, tak jim dávám něco k jídlu," přiznala se.

V rozhovoru s Fox 8 žena poznamenala, že trest vnímá jako nepřiměřený, a doplnila, že za pokuty zaplatila už více než dva tisíce dolarů. " Za to, co dělám, je to příliš tvrdý trest, když tam venku je tolik lidí, kteří dělají špatné věci," řekla. Podobně se vyjádřil také její syn Dave Pawlowski: "Nevěřil jsem tomu, co mi matka řekla. Dostala deset dní vězení, nemohl jsem tomu uvěřit."

Stále však existuje šance, že se seniorka trestu vyhne. Soudkyně Jennifer Weilerová totiž zvažuje, že zahájí nové slyšení, kde by mohl být vyměřen mírnější trest. Z pozemku Segulaové úřady dosud odvezly 22 koček.