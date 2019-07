Silnička: úplně jiná dimenze cyklistiky

Když začne odtávat poslední sníh, začínám cítit ono pověstné svrbění do nohou. Vždy si říkám, jak to příroda pěkně zařídila, že se věci s železnou pravidelností opakují. Mám nyní na mysli roční období a současně touhu vyměnit dvě prkýnka za dvě kola. Lyže za silničku. Jaro sebou samozřejmě také přináší starty pověstných jarní klasik: Kolem Flander, Paříž-Roubaix a pak později Giro d'Italia. Silničářská sezona je tu. Silnička je prostě úplně jiný pocit z jízdy na kole. To musíte zažit, silnice klikatící se krajinou, nohy v lehkém kmihu, svěží vítr, zvyšující se rychlost. Kdo má silniční kolo, už ví o čem je řeč, kdo ne, nechápe. Zatím.

Pamatujete na svého prvního Favorita?

Účelem tohoto článku není sdělovat, co ví téměř každý z nás, že rám silničního kola je z tenkých trubek a má tzv. berany. Notabene většina z vás v dětství zažila jízdu na Favoritu a základní představu má. Snahou však je poskytnout nové informace a prohloubit vaši orientaci v tomto cyklistickém odvětví. Vtáhnout vás do světa silniční cyklistiky, který má své jedinečné kouzlo.

Proč Vás dostane? Než začneme s "hardwarem"

Osobnosti táhnou. Silniční cyklistika má totiž i pověstné a současně i kontroverzní ikony jako byl např. Eddy Merckx, známí pod svojí přezdívkou "Kanibal", Lance Armstrong nebo třeba legendární Marco Pantani. Muž, který v roce 1998 vyhrál dva prestižní závody: Tour de France a Giro d'Italia, kde předvedl neuvěřitelný výkon, který žádný z jezdců nikdy nezopakoval. Tito obdivovaní muži dávají tomuto sportu něco navíc. Silniční cyklistika je víc než jen sport a kruhový pohyb nohou na jednostopém vozidle.

Není rám jako rám

Tato základní část se kola se vyrábí hned z několika materiálů: ocel, hliník, titan nebo karbon. Ocelové rámy bývají hodně pružné, ale a jsou těžké. Rámy hliníkové, resp. duralové (hliník + další slitiny), mají opačné vlastnosti oproti oceli. Jsou lehké, tuhé, avšak nepružné, přenášejí vibrace do těla jezdce. Dále tu je titan. Tento materiál má své opodstatnění. Mezi vlastnosti patří pružnost, tuhost, lehkost, avšak je hodně drahý, a tak se moc nepoužívá. Tahounem trhu jsou rámy z karbonu. Argumenty jsou jasné vysoká pevnost, nízká hmotnost, absorpce vibrací", říká Martin Vítek z LBS sportu. A díky neustále vývoji, jak tento materiál zpracovávat, jak karbonová vláken vrstvit lze získat ty nejlepší vlastnosti rámů pro konkrétní cyklistické disciplíny (dráha, silniční závody, časovky, cyklocross, triatlon, apod).

Řazení

Na silničním kole bývají nejčastěji vpředu dva převodníky: velký (nejčastěji 53, 52, 50 zubů) a malý "tác" (nejčastěji 39, 36 anebo 34 "zubů"). U zadního kola je nejčastěji kazeta s 11 pastorky (ozubená kola) v rozmezí od 11 až po 25, 28 anebo 30 "zubů" nejčastěji, takže kombinací k výběru ideálního převodu je dostatek, a i na náročných stoupáních je z čeho vybírat.

Silniční značky jsou prostě pověstné " kultovky"

Nejčastěji používaným osazení (komponenty), je japonské Shimano, americký Sram a v závěsu italské Campagnolo. Dnes se už nemusíte bát páček na rámu kola. Řazení je integrované do brzdové páky. Při jízdě, tak nemusíte obtížně přehmatávat a pouštět řidítka. Mezi výrobci rámů kol mají své nezastupitelné místo značky: Colnago, Bianchi, De Rosa, Eddy Merckx, Pinarello a další. Nicméně jsou tu i relativní nováčci jako ARGON 18 (sedlá tým Astana), BMC, Cipollini. a další, které svým renomé klasickým značkám zatápí.

Kola dělají kolo

Nejen rám ovlivní požitek z jízdy. Je třeba zachovat pověstnou vyváženost kola, jako celku, když zainvestujete do karbonového rámu, nekažte si dojem tím, že pořídíte levné těžké ráfky. Při výběru volte mezi duralovými nebo karbonovými. Spojení mezi nábojem a ráfkem zabezpečuje tzv. výplet z ocelových drátů tady má ocel své místo díky svým jedinečným vlastnostem. Por dosažení maximálního zážitku z jízdy je nutné si svojí "silničku" vybavit vysokými karbonovými ráfky např. od značek ENVE, HED, 3T, FAST FORWARD, Mavic a dalších. Vám i vašemu stroji to bude jistě slušet.

Na ráfky obouváme buď galusku nebo plášť a rozdělují se na výplety pro ráfkové či kotoučové brzdy

Kokpit

Řídítka a představec lze nazvat pomyslným kokpitem. Vždyť tyhle dvě součástky jsou tím, co zásadně ovlivňuje a určuje směr naší cesty i celkový posed. Tedy výběr by byla chyba podcenit. Představec by měl svojí délkou odpovídat velikosti rámu. Samozřejmě, že délkou a sklonem představce si lze posed optimalizovat. Při změně představce ale pozor, lze si geometrii posedu a potažmo ovládání celého kola naprosto překopat, a to i v negativním smyslu slova. Takže až budete vybírat kolo a nebude vám sedět jen o pár milimetrů, nechte si nasadit jiný kokpit a doladit vše podle svých přání.

Ne vážně, proč na tom jezdíme ...

Někdy mám pocit, že věk ten neoblíbený ukazatel sebou přináší i pozitivní faktor, nadhled a jiný pohled na věc. Právě i na jízdu v sedle silničního kola. V zásadě si více užíváte drobných, ale silných setkání v rámci vyjížděk. Najeté km, nastoupené výškové metry jsou jistým, ale ne tím jediným cílem.

Vyzkoušej to!

To se prostě hodí - slangový slovník " SILNIČÁŘE"

švih - silniční vyjížďka, trénink

bidon - cyklistická lahev

galuska, plášť - obutí ráfku

bovdeny - "trubičky", kterými vedou ovládací lanka k přesmykači, přehazovačce, brzdám

placka - převodník (malý a velký)

kazeta - složení pastorků (ozubených koleček)

hák - jízda v těsné blízkosti zadního kola dalšího cyklisty, v závětří

jízda v balíku - jízda ve skupině

Kola, která sedlají mistři ze stáje Astana

Zažijte lehkost, se kterou nejlepší profesionálové světa zdolávají stoupání na Tour de France v barvách týmu Astana!

Lehké, pohodlné a velmi pevné kolo pro zdolávání těžkých kopců. Disponuje monokokovým rámem, který je vyroben z vysokopevnostního karbonu za využití technologického postupu Nano Tubing, díky kterému získalo nízkou hmotnost vysokou torzní tuhost.

Rámová sada Gallia Pro váží ve velikosti M jen pouhých 759 g!

Unikátní je rovněž řešení výškového nastavení řídítek. Se systémem 3D Press Fit, kdy každá velikost rámu má 3 varianty výšky hlavy a tak si přesně vyberete podle svých požadavků.

Pro každou velikost rámu je dále specificky upravována jeho geometrie, aby každý rám byl ergonomicky dokonalý.

ARGON 18, GALLIUM PRO je ideální kombinace lehkosti, pevnosti a pohodlí pro všechny terény. V této variantě je rám osazen elektronickou sadou Shimano Dura Ace Di2, koly Mavic Ksyrium UST a komponenty italského výrobce 3T.

LBS také nabízí velké možnosti tuningu kol, komponenty vybírejte z naší nabídky. Dostupné jsou barevné varianty Black/White Gloss a Black/Grey Matte.

Více informací najdete zde.