Skauti a skautky mají v dubnu napilno, chystají se na dobré skutky

Svátek svatého Jiří je každoročně i svátkem skautů a skautek - zakladatel skautingu lord Baden-Powell totiž tohoto světce, symbolizujícího vítězství dobra nad zlem, zvolil patronem všech skautů. Dne 24. dubna tedy skauti a skautky oblékají slavnostně svůj kroj do školy či do zaměstnání a sdílí s okolím, jakou roli hraje skauting v jejich životě.

"I chemikář se přidal!" hlásí Anna Benešová, skautka z Teplic, v popisku fotky, kterou dnes pořídila spolu se svými spolužačkami a učitelem před školní výstavkou hornin. A doplňuje: "Skauting pro mě znamená místo, kde jsem sama sebou, zážitky a zkušenosti a spoustu úžasných lidí."

Olomoučtí skauti se zase chystají oslavit svátek svatého Jiří dobrým skutkem - vypraví se na transfuzní oddělení FN Olomouc, kde chtějí společně darovat krev. "Chceme tím propagovat dárcovství a pomoci prvodárcům překonat obavy, poskytnout jim informace a kamarádskou podporu při prvním odběru," vysvětluje Jiří Dvořák z 2. oddílu Poutníci z Čechovic. Olomoučtí zároveň svou akci přihlásili do celostátního projektu Skautský dobrý skutek. V rámci něj vyzývá Junák - český skaut skautské družiny a oddíly z celého Česka, aby vymyslely a realizovaly nějakou větší akci s přínosem pro společnost. Některé oddíly začaly s dobrými skutky ještě před svátkem patrona všech skautů. V Šumperku například uspořádali v neděli 22. dubna benefiční koncert, na kterém vystoupili jak šumperští, tak i přespolní skauti. Kromě poděkování všem, kdo věnují svůj čas dětem, byla cílem koncertu i podpora holčičky Amálky trpící těžkou vrozenou vadou kůže, takzvanou ichtyózou. Skautům ze střediska Šumperk se podařilo vybrat bezmála 19 tisíc korun, které již předali Amálčiným rodičům.

Stejně jako patronát svatého Jiřího, i neustálé hledání příležitostí k dobrým skutkům dal skautingu do vínku jeho zakladatel, lord Baden-Powell. Věřil, že skauting má v sobě sílu, která může vést ke změnám. "Robert Baden-Powell vybízel skauty, aby se neustále rozhlíželi, co je v okolí potřeba, a aktivně se zapojovali. Skautské hnutí je postavené na odpovědnosti k ostatním i k životnímu prostředí a služba společnosti je se skautingem nedílně spojena," říká Josef Výprachtický, starosta Junáka - českého skauta.

Jednou z prvních výzev, se kterými se kluci a holky seznámí ve skautském oddíle tedy je, že mají vykonat každý den alespoň jeden dobrý skutek. Celostátní projekt Junáka - českého skauta Skautský dobrý skutek pak nabízí skautům a skautkám příležitost vykonat společně něco většího, než na co by stačily pouze síly jednotlivce. Ve skupině se dohodnou, jak by chtěli svému okolí prospět, aktivitu si sami naplánují a pak i realizují. Letos se chystají například na návštěvy domovů pro seniory, uklízení odpadků, pomoc na ekofarmách, čištění studánek, přípravu benefiční cukrárny nebo orientačního běhu.