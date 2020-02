Skauting je stále populární, byť čelí řadě kontroverzí

Ne vše je jen bílé a ideální, i nad skautskou organizací se kolikrát stáhla mračna. Mezi její vedoucí a činovníky se dostaly osoby ničící pověst tohoto společenství. V Česku se v roce 2013 konal soud se dvěma skautskými vedoucími, kteří zneužili šestatřicet chlapců a tři dívky ve věku od dvanácti do osmnácti let; pět z nich znásilnili. Soudní znalec označil oba aktéry za homosexuální se sexuální odchylkou efebofilie a soud je odsoudil na deset let vězení, zároveň jim udělil maximální desetiletý zákaz práce s dětmi a mládeží a nařídil ambulantní sexuologickou léčbu. Skautská organizace v USA Boy Scouts of America (BSA) před pár dny žádala u soudu v Delaware o ochranu před věřiteli. Cílem je urovnat stovky soudních sporů údajných sexuálních deliktů vedoucích této organizace a zajistit pokračování její existence. O BSA - "ikonické součásti života" v USA - vyšel v roce 2012 najevo problém se sexuálním zneužíváním; bylo identifikováno na 8000 pravděpodobných pachatelů a přes 12 000 údajných obětí z let 1944 až 2016. Informace spustily lavinu žalob a právníci požadují po BSA odškodné jménem tisíců mužů, tvrdících, že byli ve skautských oddílech zneužiti vedoucími. Obvinění sahají i desítky let do minulosti, bývalí skauti je ale mohli vznést až po nedávných změnách v zákonech o promlčecí lhůtě sexuálních zločinů. Sdružení oznámilo, že zahajuje bankrot, aby mohlo odškodnit oběti skrze svěřenecký fond. Hrozí, že BSA bude muset prodat část majetku, který zahrnuje tábořiště a turistické trasy. Soudní žádost uvádí hodnotu aktiv BSA od jedné do deseti miliard dolarů (23 až 230 miliard korun), přičemž výše kompenzací by mohla uvedenou spodní hranici přesáhnout.