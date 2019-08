Skokané na High Jumpu skáčou z nově upraveného lešení

Na závodech High Jump v Hřiměždicích na Příbramsku se letos poprvé skáče do vody z výšky 25 metrů. Pořadatelé na skokanské věži vytvořili pevnou platformu, která je stabilnější než klasický skokánek. Z takovéto výšky je možné provádět skoky, které jsou běžně k vidění ve světě, řekl jeden z pořadatelů Martin Zvoníček.

Hřiměždického mistrovství se od pátku účastní desítky skokanů z různých zemí, například ze Švýcarska, Německa, USA, Rumunska, Velké Británie, Rakouska, Itálie nebo Francie. Návštěvníkům předvádějí extrémní skoky z dvanáctimetrové, šestnáctimetrové a dvacetimetrové věže a z houpačky, letos poprvé také z 25 metrů. Nejstarším je 72letý Švýcar.

Veřejnost má možnost do zatopeného lomu skákat například z břehů, řada lidí této možnosti neodolala a skoky vyzkoušela. Další desítky lidí se chladily ve vodě, ale po 14. hodině je vyhnal déšť.

"Snažili jsme se letos ještě více zabezpečit lom, aby se nic nestalo. Takže jsou tady sítě, máme posílenou ochranku a co je důležité, tak v noci je do lomu jako každý rok vstup zakázán," řekl Zvoníček.

Letošním mistrem ČR by se mohl stát Michal Navrátil, který se před pár dny vrátil z mistrovství světa v Koreji, kde při obhajobě stříbrné medaile skončil čtvrtý.

"Po roční odmlce jsem strašně rád, že tady můžu být a stát. Je tady jedna velká změna, a to je to lešení ve výšce 25 metrů. Je to něco, co tady ještě nikdy nebylo a já z toho můžu skočit moje závodní skoky, které skáču ve světě, takže český divák může vidět na vlastní oči to, co předvádím na závodech jako je světová série Red Bull," řekl Navrátil.

Začínal právě v Hřiměždicích, kde poprvé skákal z 12 metrů. "Přijel jsem na druhý ročník High Jumpu a viděl jsem tu atmosféru, která mě pohltila. První skoky byly z dvanácti metrů a musím říct, že z těch dvanácti jsem se opravdu bál," přiznal. Následně začal skoky trénovat a vyrážel i na závody do zahraničí.

Historie extrémních skoků se začala psát v roce 1770 na havajském ostrově Lanai. Tamní bojovníci se vrhali ze skal do rozbouřeného moře, aby dokázali svoji odvahu a získali obdiv žen. I když tato tradice nadlouho upadla v zapomnění, v posledních letech se z ní stal oblíbený adrenalinový sport.