Slunovrat ve skanzenu, festival vína nebo výroční pochod

O víkendu můžete oslavit 130 let od vzniku českých turistických značek a vybrat si ze dvou tras pochodů. Romantické duše by si neměly nechat ujít období letního slunovratu v autentickém prostředí skanzenu v Kouřimi. Návštěvníci si uvijí vlastní věnec nebo se naučí namíchat nápoj lásky. Milovníci vína mohou vyrazit do Mníšku pod Brdy, kde proběhne další ročník Mníšeckého festivalu vína areálu U Káji Maříka. A energii načerpejte v Panenském Týnci, který leží asi hodinu od Prahy.

Čtvero turistických značek, díky kterým máme v Česku a na Slovensku nejdokonalejší systém a nejhustší síť turistického značení pro pěší turistiku, letos slaví 130 let své existence. Klub českých turistů (KČT) proto spojil své síly s obcí Svatý Jan pod Skalou, aby společně pro všechny milovníky turistiky připravili den plný pohybu, zábavy i kultury. Výletníci si budou moci vybrat ze dvou tras pochodů - kratší na 5 km z Berouna nebo delší, 9,5 km z Karlštejna. Startuje se mezi 8.30 a 10.00, obě trasy jsou vedeny po nejstarší dochované a stále obnovované červené turistické trase poprvé vyznačené v roce 1889. Na obou trasách můžete potkat "značkaře v akci", kteří předvedou ukázky obnovy značení tras v terénu. V cíli, ve Svatém Janu pod Skalou, bude připraven od 11 hodin bohatý doprovodný program. Děti se mohou těšit na soutěže, značkařský kvíz nebo si budou moci namalovat svou značku. Součástí akce bude také tradiční Svatojánská pouť, kterou pořádá obec Svatý Jan pod Skalou. Budou zde k vidění stánky s řemesly, divadelní představení v podání Pavla Šmída, sokolník, hrát bude odpoledne dechová hudba a večer pop, rock i blues.

Večer pro romantické duše s koncertem v krásném prostředí skanzenu v Kouřimi. Jak prožívali období letního slunovratu naši předkové? Proč se pálil svatojánský oheň? Co dívkám prozradil pelyňkový věnec? Vše se dozvíte, věnec si uvijete, nápoj lásky si namícháte. Program začíná v 19 hodin a nebude chybět ochutnávka bylinných čajů, vití kouzelných pelyňkových věnců, výklad moci magických bylin i nápojů lásky, které jsou součástí magie související se slunovratem. Od 21.30 se mohou návštěvníci těšit na Svatojánský oheň nebo koncert Michaela Pospíšila. Plné vstupné je 120 korun, snížené 80.

Již 14. ročník oblíbené akce všech milovníků vína ze Středočeského kraje, za účasti více než 25 vystavovatelů. Klub přátel dobrého vína v Mníšku pod Brdy pro vás připravil další ročník Mníšeckého festivalu vína v areálu U Káji Maříka. Svá vína budou na festivalu představovat významní čeští, moravští i zahraniční vinaři a prodejci českých a světových vín. Letos se očekává účast více než 25 vystavovatelů. Součástí festivalu je soutěž o Šampiona festivalu a také soutěž o nejkrásnější etiketu. Festival doprovází bohatý hudební program a je pamatováno i na děti návštěvníků, pro které bude k dispozici například výtvarná dílna a divadelní představení.

Jestli se i přes léto cítíte neustále vyčerpání a unavení, udělejte si výlet do Panenského Týnce, který leží zhruba hodinu od Prahy. Jedná se o staré městečko, které pravděpodobně založil Plichta ze Žerotína už ve 13. století. Nachází se zde nedostavěný gotický chrám, který proslul svou magickou silou ukrytou v mohutných kamenných zdech. Jedná se o jedno z nejmystičtějších míst České republiky. Podle mnoha měření jsou zde velmi silné geomagnetické body. Chrám stojí na silné léčivé pozitivní zóně ve tvaru kříže, která má přinášet dobrou náladu, pozitivní energii, radost ze života a odstraňovat depresivní stavy. Zkuste jej tedy navštívit a posuďte jeho léčivé účinky sami. Jak? Stačí se jen na chvíli zastavit, vypnout mobil, zavřít oči a nasát atmosféru.