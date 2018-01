Součástí festivalu v Brně bude Největší československé rande

Součástí třítýdenního festivalu k oslavám 100 let Československa Re:publika 1918-2018, který se uskuteční v květnu a v červnu v Brně, bude akce s názvem Největší československé rande. Za projektem stojí umělkyně Kateřina Šedá. Na výstaviště chce přivést symbolicky 1918 lidí, kteří žijí z nějakého důvodu sami a nejsou cílovou skupinou kulturních akcí a festivalů. Na tiskové konferenci během brněnských veletrhů Go a Regiontour to řekl kreativní ředitel festivalu Pavel Anděl. Podle něj má těmto lidem akce pozitivně změnit život.

Organizátoři chtěli Šedou do projektu zapojit. "Páčila ze mě všechny detaily, dala si dlouhé období na přemýšlení a přišla s nápadem, který nám vyrazil dech," řekl Anděl. Šedá zjišťovala, zda lidé budou slavit výročí republiky a zda vůbec slaví. Velká část lidí neslaví, protože nemají s kým, nebo nemají rádi oslavy. Většinou šlo o lidi, kteří jsou z nějakého důvodu sami.

Podle organizátorů tak půjde o lidi, kteří by do Brna na festival jinak nepřišli. "Všechny podobné akce míří na skupinu lidí, která se zajímá o společenské dění, chodí za kulturou a ráda slaví. Proto nyní hledáme 959 mužů a 959 žen, které které nikdy nikdo neoslovil, Kateřina je pozve do Brna a pokusí se jim restartovat život. Nabídne jim netradiční a nečekanou možnost se seznámit," popsal Anděl.

Co pozvané v Brně čeká, zatím neřekl. "Bude to určitě hodně náročně organizovat program pro tolik lidí, ale těšíme se na to. Jisté je, že stráví v Brně několik dní," řekl Anděl. Nyní bude Šedá lidi shánět. Na seznamkách, na sociálních sítích a dalších místech, kde se takoví lidé alespoň s někým baví, dodal Anděl.

Festival Re:publika se uskuteční od 26. května do 17. června především na výstavišti, ale bude vidět i v ulicích města. Nahlédne československou historii z různých perspektiv a činností.