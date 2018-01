Soutěžní přehlídka ohňostrojů připomene výročí státu

Letošní 21. mezinárodní přehlídka ohňostrojů Ignis brunensis připomene výročí 100 let Československa. Domácí i zahraniční designéři ohňostrojných show dostali od organizátorů povinnou dvouminutovou hudbu pro zapracování československého motivu do celkového designu a hudebního doprovodu svých soutěžních ohňostrojů na Brněnské přehradě. Uvedli to zástupci společnosti Snip, která ohňostroje pořádá.

Jedenadvacátý ročník mezinárodní soutěže bude v Brně od 26. května do 17. června 2018. "Pro hlavní soutěž zahraničních a českých týmů na hladině Brněnské přehrady budou připraveny čtyři velkolepé ohňostrojné show v tradičním systému na sobotu 2. června, středu 6. června, sobotu 9. června a středu 13. června," uvedl Ondřej Morávek ze Snipu.

Závěrečný epilog nad hradem Špilberk bude odpálen v sobotu 16. června a bude celý věnován stoletému výročí založení společného státu Čechů a Slováků v roce 1918.

Přehlídka ohňostrojů bude souběžně s festivalem RE:PUBLIKA, který v Brně připomíná 100 let Československa. "Producentské týmy obou velkolepých projektů spolupracují na přípravě a realizaci prezentačních a zábavních programů, které také připomenou 90 let od otevření brněnského výstaviště v roce 1928," dodal Morávek.

Loni soutěž vyhráli španělští ohňostrůjci ze společnosti Pirotecnia Ricardo Caballer. Jejich show nazvaná Kouzelné sny uspěla také loni na festivalu v Montrealu. Kromě hlavní ceny si Španělé odvezli do Valencie i ocenění České televize za nejlepší scénografické řešení a cenu brněnského primátora za nejlepší design na závaznou hudební dvouminutovku, což byl Bugatti step od Jaroslava Ježka.

Výherní číslo kouzelné sny ze společnosti Pirotecnia Ricardo Caballer: