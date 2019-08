Sportmanie: lidský stolní fotbal, velká vodní skluzavka či virtuální realita

V Plzni bude už čtvrtý ročník devítidenní letní Sportmanie 2019, nabídne 70 sportů zdarma. Festival sportu pro veřejnost se bude konat za obchodním centrem Plaza od 17. do 25. srpna. Veřejnost si bude moci pod dohledem odborných trenérů vyzkoušet klasické i netradiční sporty. Lákadly budou lidský stolní fotbal, velká vodní skluzavka, originální autodráha s plně funkčním závodním simulátorem F1, virtuální realita a lanový park v korunách stromů, řekl vedoucí odboru sportu města Přemysl Švarc.

Loni přišlo 55 tisíc lidí, za všechny ročníky přes 200 tisíc návštěvníků. "Běží velká marketingová kampaň, abychom sem dostali lidi z celého Plzeňského kraje," uvedl vedoucí.

Sportoviště budou otevřená od 13 hodin do 20 hodin, o víkendech od 10 hodin do 20 hodin. Zahájení se v sobotu 17. srpna ponese v duchu oslav 100. narozenin cestovatele a plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda. "Můžete se těšit na taneční průvody z těch koutů světa, které cestovatelé navštívili, adrenalinovou slackshow, youtuberku Mínu a finalistu The Voice Jakuba Moulise," řekl Švarc. Zahájení završí 3D projekce horolezců Honzy Trávníčka a Marka Audyho.

Kromě 34 sportovních stanovišť, která se budou po třech dnech střídat, jsou na programu přednášky, besedy, workshopy, autogramiády sportovců nejúspěšnějších plzeňských klubů - hokejistů, házenkářů, fotbalistů a pozemních hokejistů. "Jsem domluvený s Davidem a Tomášem Svobodou a čekáme, jak dopadnou atletické a další závody, jsem v kontaktu s olympijským výborem," řekl Švarc.

Rozpočet akce bude přes sedm milionů korun díky tomu, že město zvýšilo podporu o jeden milion. Město dává pět milionů a obvody téměř 1,5 milionu korun. Dalšími partnery jsou komerční a městské firmy.

Každý den bude začínat ranními rozcvičkami, v pracovních dnech od 7 hodin a od 8 hodin, o víkendech o hodinu později. V sobotu 24. srpna od 16 hodin bude Letní párty běh pro rodiny. Děti do 15 let dostanou originální medaile. "Chceme je nejen obdarovat, ale také motivovat a podpořit smysl soutěžního sportu," uvedl Švarc. V prvních třech dnech dostanou medaili bronzovou, v druhém bloku stříbrnou a kdo navštíví Sportmanii Plzeň v posledním bloku, obdrží medaili zlatou.