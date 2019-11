Stavba památníku jednoty se odkládá. Mohou za to netopýři

Léta plánovaná stavba památníku svobody a jednoty v centru Berlína se odkládá, protože v jeho podstavci žijí chránění netopýři. Ve středu o tom rozhodly berlínské úřady, informovala agentura DPA. Německo se tak připomínky znovusjednocení k jeho třicátému výročí, které připadá na příští rok, nedočká. Stavební práce jsou plánovány na dva roky.

Památník ve tvaru obří mísy, váhy nebo také houpačky, po níž se bude dát chodit, má vzniknout na Zámeckém náměstí na Muzejním ostrově na soklu po stržené jezdecké soše císaře Viléma I. Úřady sice začátkem října vydaly povolení k okamžitému zahájení stavby, ale to napadl Německý spolek pro ochranu přírody, a stavět proto není možné.

Ochránci přírody poukazují na to, že netopýři už upadli do zimního spánku, a se stavbou kvůli tomu nebude možné začít dříve než v květnu příštího roku. Jinak by hrozilo, že zvířata budou vyrušována nebo usmrcena. Navíc se zatím nenašlo jiné vhodné místo, kde by netopýři mohli žít. Do prostoru v soklu budoucího památníku vlétli i přes to, že dělníci se všechny skuliny snažili utěsnit. V podstavci přezimuje hned několik druhů netopýrů: netopýr parkový, netopýr vodní a netopýr hvízdavý. Jde o přísně chráněná, ohrožená zvířata.

Na výstavbu pomníku svobody a jednoty německý spolkový sněm loni uvolnil 17 milionů eur (434 milionů korun), připomíná DPA. Stát bude před muzejním centrem pojmenovaném po bratrech Humboldtových, které bude sídlit v nově vybudovaném berlínském zámku. Ten nechali v roce 1950 vyhodit do povětří východoněmečtí komunisté.