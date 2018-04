Strahovský klášter přiblíží historii bankovek a dokladů

Historii i současnost bankovek nebo dokladů, které vyráběl či vyrábí podnik Státní tiskárna cenin (STC), přiblíží od pátku výstava ve Strahovském klášteře v Praze. Expozice mapuje 90 let fungování státního podniku a potrvá do konce května.

Cílem výstavy je podle Hebelky to, aby si lidé prohlédli historii výroby podniku a mohli vidět i věci, které se nakonec nedostaly do oběhu. "Jsou zde věci historické, zásadní i ty co mají národní hodnotu," řekl generální ředitel STC Tomáš Hebelka.

Výstava se rozkládá v zimním refektáři kláštera a návštěvníky provede od historie po současnost. Odborníci za nejvzácnější exponáty považují například návrhy tisícikorunové a pětitisícikorunové bankovky Maxe Švabinského, které vytvořil v 30. letech. Tyto bankovky se ale nedostaly do oběhu, protože začala válka. Mezi další vystavené věci patří například rytiny bankovek, které byly doposud skryty v trezoru, nebo stále funkční gilošovací stroj, který se používal při tisku bankovek. "Výstava je unikátní v tom, že nikdy v takovém rozsahu nebyla a nikdy nebyla tak komplexní," řekl Martin Srb, který je v podniku technickým designérem.

Habelka připomněl, že podnik dnes nevyrábí pouze peníze. Jeho hlavním artiklem jsou doklady, které tvoří 64 procent tržeb. Státní tiskárna cenin podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny od roku 2001 vyrobila 24,6 milionu občanských průkazů a 11,4 milionu cestovních pasů. Pro centrální banku vytiskla přes 2,7 miliardy bankovek, uvedl Josef Ducháček z České národní banky. Pokud by se tyto bankovky daly za sebe, vytvořily by pás delší než 400.000 kilometrů, což představuje vzdálenost mezi Zemí a Měsícem.