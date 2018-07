Středověký jeřáb vyzvedl na Jakobínku části krakorců.

Pomocí repliky středověkého jeřábu vyzvedli tesaři a kameníci části krakorců (kamenných nosných článků) na vrchol středověké věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou na Českokrumlovsku. Pokračuje tím obnova věže historickými postupy, kterou památkáři zahájili před pěti lety. Letos chtějí pomocí jeřábu mimo jiné opravit střechu a připravit práce pro zhotovení dřevěného ochozu. Středověký jeřáb zkonstruovali projektant Vít Mlázovský a tesař Petr Růžička, kteří se inspirovali kresbami a plány Leonarda da Vinciho.

"Jsem velice spokojený s tím, jak jeřáb funguje. Jde to lépe, než jsem očekával. Drobně jsme to jen museli doladit. Je vidět, že ten stroj chodí velmi dobře," řekl Růžička. Jeřáb ovládají tři lidé. Jeden chůzí pohání kolo umístěné ve výšce 40 metrů nad zemí, druhý uvazuje břemeno a třetí vše koordinuje. Podle Růžičky nejde o fyzicky namáhavou činnost. "Ta chůze v kole se dá srovnat s tím, když někdo jde do schodů," uvedl.

Obnova Jakobínky, která je součástí komplexu hradu Rožmberk, stála zatím přibližně osm milionů korun. Experimentální rekonstrukce by měla skončit v příštím roce.

Hrad Rožmberk pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů - Rožmberků. Jde o komplex původně dvou rožmberských hradů. Dolní hrad byl několikrát modernizován, poslední majitelé - rod Buquoyů - jej přeměnili v romantické muzeum přístupné veřejnosti.

O stáří věže Jakobínka se vedou mezi odborníky diskuse. Někteří se domnívají, že pochází z doby kolem roku 1300, jiní zastávají názor, že vznikla až na počátku 16. století.