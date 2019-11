Sudoka slaví důležité jubileum. Češi v ní byli vždy úspěšní

Luštitelé křížovek a logických hříček po celém světě dostali před 15 lety novou možnost, jak uplatnit svůj ostrovtip. Britský deník The Times totiž 12. listopadu 2004 nabídl svým čtenářům první sudoku. Rébus, který připomíná křížovku s číslicemi místo písmen, se začal rychle šířit po celém světě. V červnu 2005 vyšlo první sudoku v Lidových novinách.

Tato logická hra nese japonské jméno (zkratka ze "súdži wa dokušin ni kagiru" - vlož do každého pole jen jednu číslici), původ má ale v roce 1979 v USA. Penzionovaný architekt Howard Garns ji tehdy pod názvem Number Place (umísti číslo) vytvořil pro newyorský časopis zamřený na rébusy všeho druhu. Pět let nato zamířila hra do Japonska, kde získala jméno.

Ani Garns ale není otcem sudoku, podobný rébus s doplňováním číslic do mřížky se objevil už koncem 19. století v denících ve Francii. Princip hry vymyslel ještě o století dříve švýcarský matematik Leonhard Euler, který svůj výtvor nazval latinské čtverce. I když také on se prý inspiroval starodávnou čínskou hrou lo-šu, která se podle legendy objevila už 2000 let před naším letopočtem za císaře Jü Velkého.

Za nynější rozšíření vděčí sudoku Novozélanďanovi Waynu Gouldovi, jemuž v roce 1997 při návštěvě Tokia padla do oka knížka se sudoku. Gould se rozhodl vyvinout počítačový program, jenž by tyto rébusy vytvářel (do té doby se navrhovaly ručně).

V roce 2006 se v italské Lucce konal první ročník mistrovství světa v sudoku, v němž mezi 85 účastníky z 22 zemí zvítězila Češka Jana Tylová. O rok později se světový šampionát uskutečnil v Praze, kde zvítězil Američan Thomas Snyder. Na třetím šampionátu v Indii v roce 2008 vyhrál český tým a čeští luštitelé uspěli i v dalších letech.