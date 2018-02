Svojšice řeší, co se zříceninou. Hrozí, že zchátrá

Obec Svojšice na Pardubicku chce zakonzervovat zříceninu gotické tvrze, aby dál nechátrala. Poslední opravy kulturní památky se uskutečnily už před mnoha lety a její stav se zhoršuje. Některé kameny se uvolnily, zatékající voda poškozuje stropy, řekl starosta Petr Jošt.

"Je to taková rekonstrukce znovu po 25 letech, protože to nechceme nechat, aby to skončilo tak, že tam za chvilku nezbude ani kámen. Máme zpravovaný projekt na konzervaci," uvedl Jošt.

Náklady na úpravy by měly dosáhnout asi 1,5 milionu korun, což představuje třetinu rozpočtu obce. Část peněz by mohly Svojšice dostat od státu a Pardubického kraje. "Každopádně v letošním roce určitě začneme, i kdyby to mělo být na etapy," uvedl Jošt.

Gotickou tvrz založil roku 1365 vladyka Mikšík ze Svojšic. V roce 1634 ji vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II., o té doby již nebyla obydlena a pustla. O první záchranné práce přičinili členové Klubu českých turistů a Volného sdružení přátel svojšické tvrze ve 40. a 50. letech minulého století, zásadní opravy téměř za jeden milion korun se však zřícenina tvrze dočkala až v roce 1995. Ve Svojšicích se v tehdejší myslivně narodila manželka Karla Havlíčka Borovského Julie, která má v blízkosti tvrze bustu.