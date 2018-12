Svratecké muzeum připravuje prvorepublikové Vánoce

Vánoční stůl prvorepublikové měšťanské domácnosti, Vánoce rodin prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše i cukroví podle 100 let starých receptů ukáže Městské muzeum ve Svratce na Žďársku. Tradiční vánoční výstava muzea nese tento rok název Vánoce za tatíčka Masaryka. Letošní 16. ročník výstavy se koná od 26. do 30. prosince. Většina exponátů je přímo z muzea, které se na období první republiky soustředí, řekl vedoucí muzea Martin Mudroch.

Muzeum sídlící v hasičské zbrojnici ze 60. let minulého století se vánoční výstavou vrací k letošnímu 100. výročí vzniku Československa. Samostatnou výstavu letos výročí nevěnovalo. Připomene ho právě až vánoční výstavou, na které nebudou chybět dobové reklamy z časopisů i předměty, které byly jejich obsahem. "Bude to to, co mohlo pod vánočním stromečkem být - od hraček pro děti až po módní doplňky pro dámy a tabák nebo holicí potřeby pro pány," řekl Mudroch.

Chybět nebude ani před 100 lety běžné vánoční cukroví připravené podle dochovaných receptů. Lidé také budou moci cukroví ochutnat. "Určitě tam budou nějaké anýzky a peprmintové žabičky nebo Masarykovo cukroví, zkrátka zajímavé recepty, které jsme našli a které se už dnes tolik nepřipravují," řekl Mudroch.

Nejúspěšnější byla počtem návštěvníků vánoční výstava v roce 2013, věnovaná čokoládovým dobrotám a spojená s ochutnávkou. Za čtyři dny tehdy přišlo 1500 lidí. Úspěchu si muzeum váží, ale podle Mudrocha už výstava s takovým náporem lidí stojících ve frontě pozbyla vánoční pochodu, ke které má přispět. Obvyklá návštěvnost čtyřdenní akce je 600 lidí, řekl Mudroch.

O vánočních svátcích budou lidem přístupné i stálé expozice muzea. Nabízejí pohled do maloměstské prvorepublikové ulice s dílnou klempíře, hrnčíře, ševce, výrobce lyží a saní, kloboučníka, kožešníka a krejčího i koloniální obchod s trafikou. Od října 2013 je součástí muzea také venkovská prodejna Jednoty v podobě okolo roku 1970.