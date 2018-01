Tajemné kovové ruce v Plzni budí diskuse i dohady

Dvě tajemné kovové ruce, jakoby vylézající ze škvíry pod obrubníkem, se na konci minulého roku objevily u plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Oficiálně nikdo neví, kdo je tam dal, nebo zda mají nějaký hlubší význam. Budí zájem turistů i místních, líbí se zástupcům církve i například plzeňskému primátorovi. Populární se staly na přelomu roku, kdy se jejich fotografie začaly šířit po sociálních sítích.

Není to poprvé, co anonymní autoři tajně umístili do veřejného prostoru v Plzni nějaký objekt. Díky sociálním sítím se podobná vylepšení rychle šíří mezi lidi. Před dvěma lety například lidé tajně oblékli do pletených čepiček a šál téměř 30 kovových andělíčků na mříži katedrály, pruhované pletené ponožky dostala v minulosti socha Hurvínka v sadech. Teplé barevné podkolenky oblékla socha dívky u banky, později je vyměnila za pletené střevíčky. Sukénku a plavky dostala nakrátko socha ženy ve fontáně v sadovém okruhu. Neznámí estéti také před časem ozdobili vánočními ozdobami plastiku připomínající vejce před novou divadelní budovou.

Dvě šedé kovové, do detailu propracované ruce, spíš jen prsty, jsou u obrubníku, který je kolem katedrály. Jsou v místě poblíž mříže s kovovými hlavami andělíčků. Jeden z nich, v Plzni známý jako "ošahánek" nebo "vošahlík" podle místní legendy plní lidem přání. I když se v Plzni celý prosinec konaly trhy a náměstí bylo plné lidí, rukou barevně splývajících s šedí kamenného obrubníku si mnoho lidí nevšimlo.

Podle skupiny lidí, kteří si říkají Křížky a vetřelci a ve městě mapují pamětní desky, výtvarná díla i drobné církevní stavby, umístili dva neznámí lidé ruce ke katedrále už na konci listopadu. K autorství se nikdo oficiálně nepřihlásil. "Byl jsem se tam podívat, ale nenašel jsem je," přiznal dnes plzeňský biskup Tomáš Holub. Nápad se mu ale líbí a vítá ho jako způsob oživení prostoru. Ruce ocenil i plzeňský primátor Martin Zrzavecký, který v nich vidí i určitý symbol. "Katedrála se letos bude uvnitř rozsáhle rekonstruovat a možná jsou ty ruce symbol pomoci," míní. O skrytém smyslu rukou vedou lidé diskuse na sociálních sítích. Někteří se domnívají, že někdo nadzvedává katedrálu, jinému připadá, jakoby někdo zůstal uvězněný pod jejími základy a snažil se dostat ven na světlo.

Katedrála je národní kulturní památka, obrubník s nenápadnýma rukama ale už ke gotickému chrámu nepatří. Proti umístění drobné plastiky se zatím neozvali ani památkáři.