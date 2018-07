Teenagerka dostala pochvalu za záchranu šesti životů

Osmnáctiletá Paige Hunterová dostala originální nápad, jak pomáhat lidem, kteří si chtějí vzít život. Rozhodla se zabránit sebevrahům, kteří skáčou z mostu Wearmouth Bridge v Sunderlandu. Zprávu uvedl server Daily Mail.



Věty jako: "Když máš pocit, že se musíš vzdát, vzpomeň si, co tě drželo tak dlouho nad vodou!" nebo prosté: "Bude líp!" zdobí celý most Wearmouth Bridge. Visí na barevných kartičkách tak, aby si je mohl každý přečíst a ještě se alespoň naposledy zamyslet. Dívka vzpomínala, co pomohlo jí, když se cítila nejhůř a byla to právě slova a psychická podpora jiných lidí.



Už šest lidí si svůj čin po pročítání Paigeiných kartiček na mostě rozmyslelo. Policie si všimla nápaditosti mladé dívky a rozhodla se udělit jí cenu za pomoc ostatním. Vrchní náčelnice Sarah Pittová chválila Paige za inovativní způsob, jak oslovit ty, kteří se ocitli na temném místě: "Je důležité, abychom povzbuzovali lidi k mluvení a zvyšování povědomí o otázkách duševního zdraví a o dopadu na životy lidí, kteří si prochází depresemi nebo těžkou životní situací. "

It was great to see #Sunderland teenager Paige Hunter & Ch Supt Sarah Pitt on the @itvnews last night. Here’s what the inspirational teenager has been doing - https://t.co/jCdeBoZqVm pic.twitter.com/3Wv3H0vGXj - Northumbria Police (@northumbriapol) 24. července 2018



"Od té chvíle, co jsem začala přidělávat vzkazy na most, mi lidé říkají, že je to velmi inspirativní. Bylo mi řečeno, že už to zachránilo šest lidských životů. Nedělala jsem to pro cenu, chci jen pomoct," řekla Paige.



Každoročně si v České republice sáhne na život zhruba 1 500 lidí. Pro lidi ve věku 15 až 29 let a seniory nad sedmdesát let je sebevražda druhou nejčastější příčinou smrti, uvádějí odborníci z řad Národního ústavu duševního zdraví.