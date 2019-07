Terno českého kouzelníka: miliony za magické karty

Český kouzelník Ondřej Pšenička dobývá svět svými magickými kartami. Na jejich výrobu potřeboval vybrat na Kickstarteru, největší crowdfundingové platformě planety, alespoň deset tisíc dolarů - to se mu podařilo za sedm minut, nyní už mu lidé poslali přes dva miliony korun.

Je jednoznačně nejslavnějším českým kouzelníkem. Patří mu globální respekt světa magie. Mluví se o něm, je hodně vidět. Ondřej Pšenička před dvěma lety prorazil ve známém americkém kouzelnickém pořadu Penn and Teller Show: Fool Us, který uvádí hollywoodská herečka Alyson Hannigan (mimochodem, letos si Pšenička úspěšnou návštěvu zopakoval). Ale především: obří trefu udělal se svými speciálními kouzelnickými kartami, na kterých má svoji magii postavenou a které použil právě i ve zmiňované show - jmenují se Butterfly Cards. První série se prodaly desítky tisíc kusů. A druhá edice Butterfly Cards s přízviskem "Black" pak (poměrně logicky) způsobila šílenství nejen kouzelnického světa.

V čem je jejich přitažlivost? Vypadají skvěle a navíc mají ohromné množství "skrytých" funkcí. Na karban nedoporučujeme. "Třeba můžeš nechat někoho vybrat kartu, okamžitě zamíchat, ale stejně hned víš, co vybral," vysvětloval Pšenička v rozhovoru pro časopis TÝDEN (celé interview z roku 2017 najdete v dolní části článku). "Nebo můžeš nechat jednu kartu schovat a během několika vteřin víš, která chybí. Dají se s tím dělat i paměťové prezentace, kdy to vypadá, že máš výbornou paměť, ale ono to zase tak žhavé není... Je to celé jen sofistikovaný trik."

Jak řečeno, aktuální druhá série Butterfly Cards Black zaznamenala okamžitě velký úspěch. Pšenička potřeboval vybrat na Kickstarteru jako základ deset tisíc dolarů. Cíl se mu splnil za sedm minut. "Za první týden jsem vybral přes dva miliony korun a má ještě tři týdny před sebou. Nové karty Butterfly jsou v černo-zlaté a černo-stříbrné variantě a na první pohled vypadají jako cihlička drahého kovu. Ten nejdražší balíček stojí 550 korun a zatím se jich prodalo přes 5000."

Karty z Black série mají lesklou hranu a s ní nové funkce. "Jak se na těch lescích chová světlo, nám kouzelníkům pomáhá okouzlit i ty nejlepší bardy v Las Vegas," usmívá se Pšenička, který svým úspěchem oprášil fenomén karetních kouzel. A navíc mu to vydělalo pěkné peníze. "Dělám to rád a lidi mi to vrací," říká s úsměvem Pšenička.

PŘIPOMEŇTE SI ROZHOVOR, KTERÝ VYŠEL V ČASOPISU TÝDEN V ZÁŘÍ 2017, KRÁTCE POTÉ, CO PŠENIČKA OKOUZLIL AMERIKU:

Přišel, zakouzlil, zvítězil. ONDŘEJ PŠENIČKA se objevil v nejsledovanější kouzelnické show v USA a nadchl svérázným trikem, prezentací i svými speciálními magickými kartami. "Dostal jsem za to ‚fuck you' trofej," směje se.

Show Penn and Teller: Fool Us sleduje pravidelně kolem 1,5 milionu Američanů. Uvádí ji Alyson Hannigan, kterou zná drtivá většina českých diváků díky rolím v legendární teenagerské komedii Prci, prci, prcičky (promiskuitní holka z hudebního tábora) nebo díky postavě Lily z celosvětově populárního seriálu Jak jsem poznal vaši matku. O co jde? Penn a Teller, dva kouzelníci, sedí na gauči ve studiu, pozorují triky pozvaných mágů a snaží se je odhalovat. Na Pšeničkovo kouzlo ale nepřišli (viz Trik s červenou osmou). V kouzelnickém světě to způsobilo poprask, video se rychle šíří sociálními sítěmi. Z Pšeničky je přes noc malá česko-americká celebrita. Je třeba říct, že jsme spolu s Ondřejem šest let chodili na Gymnázium Jižní Město do jedné třídy, takže si tykáme. Vždycky po něm šly holky, a když se mě snažil učit kouzla, aby po mně šly taky, po dvou hodinách nervů jsem to vzdal. Takže po mně holky nešly. Teď jsme spolu s Ondrou mluvili po dlouhé době, asi po patnácti letech.

Zná tě teď už i David Copperfield?

Copperfield mě nezná, ale jeho producent ano. Docela dobře. Ví o mně díky mým kartám. Copperfield je jinak tak velká legenda, že se k němu ani moc nehrnu. Já se nefotím s žádnými takovými lidmi. Protože se nechci dostat na úroveň, která je pod nimi. Nechci být v kategorii "fanoušek". Takže se vlastně s nikým nefotím.

Show Penna a Tellera, kterou uvádí globální herecká celebrita Alyson Hannigan, je ve Státech hodně populární. Popsal bys, co jsi vlastně dokázal?

Penn and Teller jsou strašně známí kouzelníci. A tuhle show udělali, protože viděli, kolik jich je špatných. Jako u nás, ve všech těch talentových soutěžích. Stejně tak to probíhalo i tady ve Státech (rozhovor probíhal po Skypu, Pšenička je nyní v Hollywoodu, pozn. red.). No, a Penn a Teller se rozhodli, že vymyslí formát, do něhož se mohou přihlásit kouzelníci se svými věcmi, ukážou své triky a na Pennovi a Tellerovi je, aby to odhalili. Oni vždycky mají určitý čas na rozluštění, pak jdou ke kouzelníkovi a pomocí speciálního kódu mu naznačí, jak se to dělá. A on pak potvrdí, jestli ano, nebo ne. A pokud na to Penn a Teller nepřijdou, kouzelník vyhraje a dostane takovou "fuck you" trofej.

Trik s červenou osmou Ondřej Pšenička dostal dvojici amerických kouzelníků Penna Jilletta a Raymonda Tellera na první pohled jednoduchým karetním trikem. Asistovala mu při něm herečka Alyson Hannigan. Pennovi dal z balíčku karet jednu vybrat. Ten se na kartu podíval, nikomu ji neukázal a strčil ji zpět do balíčku, který potom zamíchal. Pšenička následně podal balíček Alyson: "A teď už to bude na tobě." Herečka byla očividně překvapená, protože ji na to nikdo nepřipravil. Vedle karet dostala ještě sluchátka, v nichž běžel neznámý obsah. Pšenička mezitím odešel z pódia a sedl si vedle Tellera. Celou dobu ho přitom sledovala kamera, takže do sluchátek nemohl nic říkat. Alyson pak červenou osmičku z balíčku neomylně vytáhla. Penn s Tellerem se pokoušeli trik odhalit, ale nepovedlo se. V čem byl vtip? Jaký kód měla Alyson ve sluchátkách? Nikdo nevěděl. "Dostal jsi nás," přiznali českému mágovi. Celý výstup je ke zhlédnutí třeba na oficiálním facebookovém profilu Ondřeje Pšeničky... TÝDEN.cz

Jakou trofej?

FU. Fuck U. Ona je to samozřejmě i zkratka pořadu Fool Us, ale ta trofej je nadesignovaná tak, že Penn a Teller v podstatě říkají účastníkovi soutěže "Fuck you", že je převezl. A k tomu ještě vyhraje možnost kouzlit v jejich představení. Já budu účinkovat v Las Vegas 17. září. Je to vyvrcholení jejich show. Fakt velká věc.

Ano, ty jsi je dostal, jako jediný z toho dílu. Tvůj trik neodhalili. Moc kouzelníků tohle nezažilo. Přitom to bylo vlastně "jednoduché" kouzlo, ne?

No... Pravdu máš v tom, že to je nejobyčejnější kouzlo z kategorie "Vyberte si kartu". Zajímavá je ale forma jeho prezentace. Že to dělá Alyson. Že celé kouzlo předvede Alyson. Aniž by o tom dopředu věděla.

Jaké bylo riziko, že to neklapne?

Byly tam asi tři faktory, které to mohly pokazit.

Tak je prozraď...

Počkej... Jedna věc, druhá věc, třetí věc (zamýšlí se). Hm, nemůžu je říct. Ta soutěž běží od roku 2014. Občas se to nepovede, někdy se dokonce stane, že kouzelník je dotčený, hádá se s nimi, když ho odhalí. Ale ono je to celé dobře ošetřené, v zákulisí jsou totiž ještě další dva velmi známí kouzelníci. A ty jim před pořadem přesně řekneš, jak se to dělá.

Počkej, ty jsi opravdu prozradil svoje kouzlo?

Kvůli tomuhle pořadu bys prozradil prakticky cokoli... Když jsem prezentoval, jak to funguje, jeden z těch dvou řekl: "To bude malá senzace!" To mě docela potěšilo.

A jaká je Alyson, kterou zná snad každý ze snímků Prci, prci, prcičky nebo ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku?

Je milá, strašně ji to bavilo: běžně je tam za takového poskoka. Často se stává, že si ji kouzelníci na nějaký trik půjčí. Ale snad poprvé kouzlo sama předváděla. A navíc dostala Penna a Tellera! Mimochodem, do sluchátek jsem jí k tomu pustil hudbu z filmu Krásná mimozemšťanka. To je první velký film, ve kterém hrála.

A poznala to?

Ne. Vůbec netušila. Byla strašně zapálená do toho kouzla.

Dokázal bys mě to svoje kouzlo naučit?

Je rozdíl mezi tím vědět, jak se dělá, a umět ho předvést. Vysvětlit bych ho uměl, samozřejmě. Ale jestli bys ho dokázal udělat... To nevím. Mně se třeba při generálce nepovedlo.

Ne?

Zvoral jsem to a pak jsem hned volal: "Nebojte! Naostro to klapne!"

Mimochodem, na škole jsme ti říkali Magic. Tak už ti asi nikdo neřekne, co?

To už ne, protože skoro všichni kolem mě jsou teď Magicové.

Tehdy ses hodně zasekl na kouzlech s šátky. Měl jsi je všude.

Vím, že jsem s nimi pracoval, jenže pak jsem je rychle opustil. Mám ale jedno kouzlo, které mi zůstalo od gymplu, dokonce jsem s ním dělal přijímačky...

Přijímačky pomocí kouzla? K nám do školy fakt vzali každého exota...

Asi věděli, do čeho jdou, ne?! Jednu ze zkoušejících při přijímačkách, učitelku angličtiny, jsem znal už z jazykové školy. A ona věděla, že jsem kouzelník. Tak mě hned vyvolala. A já udělal kouzlo, které dělám dodnes. S provazem.

Vzpomínám, provazů jsi měl taky dost. Podívej, já mám s kouzelníky jeden problém - často si představím třeba Pavla Kožíška a jeho představení z páté cenové, při němž osmkrát probodne svou partnerku. Prostě je celý ten obor takový "laciný". Alespoň u nás. Kouzelník je spíš klaun bez líčení... Co mi na to řekneš?

Souhlasím. Rozdíl mezi Českem a USA je propastný. Přesto - nevím, jak moc je tvůj názor objektivní, my Češi jsme v tom našem státě příliš uzavření. Samozřejmě, David Copperfield byl vždycky výborný. Derren Brown, který je opravdu skvělý, měl u nás doma nízkou sledovanost, protože Češi celou show odmítli s tím, že je určitě domluvený s obecenstvem, že to, co dělá, není možné, není reálné. Docela diváky chápu... Ten skok je prostě gigantický, české publikum to nedokáže skousnout. A tak si řekne, že celá show je zaplacená. My se napřed musíme přiblížit světu - a pak teprve do televize sázet takové bomby. Obecně je ale kouzlení ve Státech na rozkvětu, na obrazovkách jsou k vidění opravdu dobří kouzelníci. Nevím, kdy se to dostane k nám. Snad pomůžu.

Je kouzlení spíš estráda, nebo umění?

Určitě umění. Všimni si ale, že ten můj výstup v show nese zprávu kouzelníkům: Jste příliš sebestřední. Strašně nerad se na to dívám. Když si vezmou nějakého diváka a udělají si z něho srandu, prostě ho ztrapní. Já se maximálně snažím, když už si vyberu diváka, aby byl hybatelem děje on a aby z toho měl radost. Ty jo... Já tady s tebou mluvím, sedím ve Starbucksu, kolem projela červená tesla, pak černá tesla. Až budu mít spoustu peněz, taky si ji koupím.

A budeš mít? Kouzlením na světové úrovni se dá už skvěle vydělat, ne?

Ano. Můj nejlepší byznys teď jsou ale speciální kouzelnické karty, které jsem vymýšlel pět let a kvůli kterým jsem vlastně do pořadu Penna a Tellera šel. Byla to prezentace mých Butterfly Cards, jak jim říkám.

Na Kickstarteru jsi na ně vybral jeden a půl milionu korun. Kouzelnický svět je z nich úplně v transu. V čem jsou tak mimořádné?

Mají ohromné množství funkcí a schopností. Třeba můžeš nechat někoho vybrat kartu, okamžitě zamíchat, ale stejně hned víš, co vybral. Nebo můžeš nechat jednu kartu schovat a během několika vteřin víš, která chybí. Dají se s tím dělat i paměťové prezentace, kdy to vypadá, že máš výbornou paměť, ale ono to zase tak žhavé není... Je to celé jen sofistikovaný trik.

A dostal jsi i kouzelníky.

Vyvinul jsem ty karty částečně právě proto, abych mohl oblbovat kouzelníky. To je totiž věc, která pomůže získat respekt v jejich komunitě. A to jsem moc chtěl... Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je udělat něco, u čeho neodhalí, jak se to dělá. U Penna a Tellera se mi to povedlo, byli bezradní.

Jako dlouholetý hráč pokeru koukám, kde by karty mohly být "cinklé", napadá mě jen, že asi obrovskou roli hraje komplikovaný motýlí vzor na rubu, že?

Jasně, to je velmi důležitý prvek. První karty, které byly vyrobené podobným způsobem, vyšly v roce 1915. Od té doby vím ale jen o dvou podobných balíčcích karet, které se dostaly na kouzelnický trh.

Kolik stojí?

Dvacet devět dolarů jeden balíček. Natočili jsme sadu videí, která učí, jak s nimi zacházet. Karty jsou spotřební produkt, to je moje výhoda. Kouzelník potřebuje asi jeden balíček na týden. Mám smlouvu s největším kouzelnickým velkoobchodem na světě. Mají slušný marketing a dost se mu věnují. Už před Fool Us získaly karty ohromné jméno. Prodalo se několik tisíc balíčků. Lidi si to sami našli. Mám s tím velkoobchodem exkluzivitu do března a do té doby objednali dalších patnáct tisíc balíčků.

Jak velký trh to vlastně je? Kolik lidí si potenciálně koupí kouzelnické karty za třicet dolarů?

Největší kouzelnický producent, Theory 11, vyrábí přes milion balíčků ročně. To je ale opravdu gigant a jejich logo se objevuje v seriálech i filmech, třeba v tom nejpopulárnějším posledních let, Podfukářích (v originálu Now You See Me, hollywoodský hit, pozn. red.). Ten trh je fakt slušný.

Mimochodem, můžeš do kasina?

Můžu, protože tam nechodím. Kdybych jim ukázal, co umím, asi by nebyli rádi. Ale já karetní hry nehraju, žádné, respektuju, že hazard je založený na náhodě.

Jak ses vlastně dostal ke kouzlení?

Nevím. Pamatuju si jen, že jsem chtěl kouzlit. Máma mi našla kroužek.

No, a teď jsi jeden z nejlepších kouzelníků na světě. Přitom jsi to také zkoušel jako herec, měl jsi dokonce hlavní roli pošťáka v seriálu České televize Poste restante, koukal jsem, že na ČSFD máš v hereckém seznamu i díl Ordinace v růžové zahradě...

To pro mě byla velká cesta. Víš, když byl v televizi nějaký kouzelník, třeba na rozhovor, říkali mu vždycky "pane kouzelníku". Ale když tam byl nějaký herec, oslovovali ho jménem. Zkrátka kouzelník je u nás mnohem níž než herec. Moje ego si představovalo, že by se ke mně někdy mohli chovat s větším respektem. Tak jsem zkoušel být hercem. Studoval jsem, hrál v divadlech, filmečcích. Ale nebylo to ono.

Vždycky jsi byl takové číslo, škodila ti v hraní tvá přílišná teatrálnost?

Teatrálnost nepomáhá v ničem. Jel jsem studovat do Ameriky, zlepšit se. Studoval jsem v Hollywoodu. Ale stejně jsem se rozhodl vrátit zpátky ke kouzlům. Tak dobrý herec nikdy nebudu. Ale ta průprava mě dostala až sem.

Z nás, spolužáků z gymnázia, už jsou chlapi po třicítce a potřebují nakrmit ego respektem.

Je to tak. Znáš to sám. Jé, to je teď asi třetí ferrari, co tady projelo.

Kde přesně teď jsi? Na Hollywood Boulevardu?

Ne, teď jsem na Sunsetu. Hollywood není tak dopravně frekventovaný.

Bydlíš tam už dlouhodobě?

Ano. Ranní cestu do Starbucksu mám přes hvězdy na chodníku slávy.

Vidíš, já zase jedu Písnicí na kraji Prahy po silnici plné děr...

Tam určitě taky budou nějaké hvězdy.

Pamatuju si, že ve škole na tebe díky magii letěly holky. To pořád platí?

No jo, já měl kouzlení vždycky rád.

Vždycky po tobě šly ty ze starších ročníků, což jsme ti záviděli. Jaké je nejúspěšnější kouzlo na holky?

Samozřejmě... to osobní.