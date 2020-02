Test: Honor MagicWatch 2, ideální pro sportovce i lenochy.

"Naším cílem je poskytnout uživatelům nezapomenutelné zážitky v každém okamžiku jejich života." I takový je cíl značky HONOR, jejíž výnosy za posledních pě let překročily hranici deseti miliard korun dolarů a zařadila se mezi největší značky smartphonů na světě. Firma nyní představila novou řadu chytrých hodinek. Jak se povedla? Klady a zápory výrobku jsme zjistili v našem testování.

Hodinky Honor MagicWatch 2 na první pohled zaujmou svým vzhledem. Působí elegantně a vyniká na nich velký 46 mm ciferník. Vybrat si můžete hned z několika designů. Působivý je například varianta s řemínkem z pravé kůže. Ty, kteří si libují v originalitě, potěší možnost úpravy displeje. Mít na hodinkách fotku své životní lásky? Domácího mazlíčka? Oblíbenou filmovou ságu? Žádný problém! Je to lehké a výsledek je opravdu krása. Ale hodinky nejsou líbivé jen navenek. Uvnitř totiž ukrývají spoustu aplikací, které usnadní život každému, kdo rád sportuje, i se třeba válí. Právě to z nich činí chytrý model, který předstihne takzvané fit náramky, ale i smart hodinky s mnohem vyšší cenovkou.

Myslí na všechny

Balení výrobku vás potěší. Jdete do fitka? Tak to by kožený náramek spojením s náloží potu asi nejásal. Nic se ale neděje. Balení elegantní verze totiž obsahuje nejen kožený, ale i silikonový pásek. To tedy ocení zejména sportovci, kteří si jej mohou kdykoliv jednoduše během pár vteřin vyměnit. Nám výměna zabrala ani ne třicet sekund.

MagicWatch 2 jsou vodotěsné a zvládnou koupání i ve slané vodě (5 ATM). Poté výrobce doporučuje omýt pásek ve sladké vodě. Hodinky vám jednoduše přehrají hudbu a nejspíš vás překvapí křišťálově čistým zvukem. Písničky buď streamujete z mobilu, nebo si nahrajete vlastní do 2 GB interního úložiště. Můžete s nimi také spárovat bezdrátová sluchátka, což se hodí zejména při sportovní aktivitě nebo při procházkách ve městě.

Dovolená bez nabíječky

Podstatnou výhodou oproti konkurenčním hodinkám je výdrž baterie. Ta by měla zvládnout bez nabití až 14 dní. Redakční kus se během 10 dní používání dostal na 22 procent kapacity baterie. Pokud každý den běháte, streamujete hudbu nebo s nimi voláte, baterie se samozřejmě vybije rychleji. I přesto je taková životnost velký luxus, pokud jste zvyklí nabíjet si hodinky každý den nebo ob den. Je to právě nízká výdrž baterie, proč mnoho lidí váhá k přechodu na chytrá zařízení. Honor MagicWatch 2 toto dilema do značné míry řeší.

Volání skrz hodinky je rovněž zajímavá funkce. Můžete si do nich dokonce uložit vlastní kontakty a těm poté voláte bez potřeby dotknutí se mobilního telefonu. Chytré hodinky zobrazují všechny základní notifikace, odepsat však musíte z mobilu.

Pokud sportujete, oceníte pokročilý monitoring, který zahrnuje patnáct fitness režimů a třináct samostatných běžeckých kurzů. Jeden z nich je pro začátečníky, kteří se v běhání teprve rozkoukávají. K dispozici je také virtuální trenér, který vám po cvičení doporučí dobu nutnou na zotavení. Podle našich zkušeností je poměrně velkorysý, takže se hodinkového trenéra není důvod bát...Pro ty, kteří raději vylepšují své relaxační spíš než tělocvičné techniky, hodinky pohlídají kvalitu spánku a poté navrhnou, jak ji zlepšit. Ne, nezobrazí vám pracoviště nejbližšího psychologa, ale jsou na to podobně. Během dne i noci měří srdeční tep a přes den zase vyhodnocují míru stresu. Jste-li zrovna v nepohodě nebo třeba máte chvilku čas, zkuste dechová cvičení, která vám hodinky nabídnou. Zkuste je poslechnout a věnovat dvě minuty doporučené aktivitě. Fakt to pocítíte.

Díky velmi přijatelné ceně se řadí k těm modelům na trhu, které byste určitě měli při vybírání chytrých hodinek zvážit. E-shopy hodinky Honor MagicWatch 2 nabízí v cenové relaci čtyř až pěti tisíc korun. U jiných značek si však za podobné funkce připlatíte i dvojnásobek.

Nákupem chytrých hodinek Honor MagicWatch 2 neprohloupíte. Už dopředu si však projděte jejich funkce a srovnejte je se svými potřebami. Předejdete možným zklamáním a naopak můžete jít naproti maximálnímu využití hodinek, které si o to svou bohatou výbavou přímo říkají.