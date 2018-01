Titul Historické město roku mají v jižních Čechách Slavonice

Titul Historické město roku získaly v jižních Čechách Slavonice na Jindřichohradecku. Malá Telč, jak se městu s 2500 obyvateli přezdívá, postupuje do celostátního kola soutěže, kterou od roku 1994 vyhlašuje ministerstvo kultury a jejíž vítěz bude vyhlášen v dubnu. Slavonice byly díky svým památkám navrženy na zápis do Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. V tiskové zprávě to oznámil ředitel českobudějovických památkářů Daniel Šnejd.

Slavonice zvítězily nad Prachaticemi, Třeboní a Českými Budějovicemi. V historickém centru města je dochovaný soubor měšťanských domů, jež jsou cenné především díky sgrafitovým fasádám a sklípkovým klenbám. "Díky programu regenerace jsme v roce 2017 získali na obnovu památek dotace ve výši téměř 2,5 milionu korun," uvedl starosta města Hynek Blažek.

Loni skončily Slavonice v regionálním kole druhé. Dvakrát získaly v poslední době titul Památka roku: v roce 2015 za restaurování sgrafitové fasády domu čp. 520, v roce 2014 díky obnově hřbitovní kaple sv. Kříže. V městské památkové rezervaci je 59 kulturních památek, žádná není v havarijním stavu. Loni město opravilo 11 památek, v pěti případech šlo o restaurování, což je podle Šnejda na tak malé město výjimečné.

Na dalších místech krajského kola soutěže skončily Prachatice, Třeboň a České Budějovice. Jak připomněl starosta Prachatic Martin Malý, toto město zvítězilo v krajském kole šestkrát a v roce 2003 získalo titul Historické město roku. Na jeho území je 135 nemovitých kulturních památek, jen jedna v havarijním stavu. Loni město dalo na obnovu památek 4,7 procenta z rozpočtu, jehož výdaje byly 228 milionů korun.

Třeboň, jež získala titul Historické město roku v roce 1997, eviduje 87 nemovitých kulturních památek, z toho tři národní kulturní památky - Rožmberská rybniční soustava, areál augustiniánského kláštera s kostelem a areál třeboňského zámku a Schwarzenberské hrobky.

Titul Historické město roku dostaly jako první v roce 1995 Svitavy na Pardubicku. Vítězové krajských kol obdrží 100 tisíc korun, vítěz celostátního kola soutěže milion korun.