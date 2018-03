Trafalgar zdobí socha z plechovek od iráckého sirupu

Na londýnském Trafalgarském náměstí je k vidění napodobenina asyrské sochy okřídleného býka s lidskou hlavou vytvořená z recyklovaných obalů, jejíž originál zničili v Iráku v roce 2015 bojovníci Islámského státu (IS). Autorem díla je americký umělec Michael Rakowitz. Sochu tvoří asi 10 tisíc prázdných plechovek od iráckého datlového sirupu, které mají symbolizovat zničení iráckého datlového průmyslu.

Originál sochy stál zhruba od roku 700 před naším letopočtem na předměstí dnešního Mosulu, než jej zničili členové IS, napsala agentura Reuters.

Býk nahradil plastiku s prodlouženým vztyčeným palcem nazvanou Really Good, kterou vytvořil britský umělec David Shrigley. Stojí na čtvrtém podstavci v severozápadním rohu náměstí, na němž se původně měla tyčit jezdecká socha Viléma IV., ale nakonec se tak kvůli nedostatku peněz nestalo. Podstavec zůstal prázdný a o jeho osudu se 150 let debatovalo. Až v roce 1998 úřady rozhodly, že podstavec bude sloužit sochám současných umělců. Býk na něm bude do roku 2020.