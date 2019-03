Třebíč chce zprovoznit větrný mlýn a vybudovat planetárium

Třebíč připravuje rekonstrukci větrného mlýna z 19. století, který kdysi sloužil k mletí kůry na tříslo pro tamní koželuhy a později k bydlení. Veřejnosti by chtělo město památku doplněnou o muzejní expozici zpřístupnit v roce 2020. Informoval o tom třebíčský starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč). Mezi dalšími prioritami, na nichž se shodlo loni zvolené vedení radnice, je mimo jiné i rozšíření hvězdárny provozované městským domem dětí a mládeže v ulici Švabinského o planetárium.

"Pokud máme informace, toto zařízení v Kraji Vysočina doposud nikde není. Mělo by se tam vejít minimálně 30 dětí," uvedl Pacal. Potřebná přístavba by měla být provedena v příštím roce.

Oba záměry jsou součástí programového prohlášení rady města do roku 2022, které dnes starosta představil. Obsahuje například i přípravu obnovy zimního stadionu, dlouho debatovanou revitalizaci centrálního Karlova náměstí, rekonstrukci zámeckého parku nebo zahájení generální opravy Národního domu v centru, kde se konají kulturní akce.

Třebíčská radnice se chce v nejbližších letech také pustit do stavby sociálních a startovacích bytů; v bytové výstavbě se neangažovala řadu let. Obyvatelé Třebíče by se v tomto volebním období měli dočkat rovněž nových parkovišť. Záchytné parkoviště asi pro stovku aut by mělo vzniknout v ulici Hrotovická poblíž dopravního terminálu. Pozemek tam město má.

Podle Pacala bylo při sestavování programového prohlášení potřeba dělat kompromisy, vzhledem k tomu, že radniční koalici tvoří sedm subjektů, ostrá neshoda podle něj ale nenastala. Jak uvedl, chystané záměry vycházejí z finančního výhledu města na toto období; město by na ně mělo mít ročně k dispozici kolem 180 milionů korun. "Nejsou to zbožná přání, na která teprve budeme hledat peníze," řekl.

Ve vedení Třebíče s 36.000 obyvateli je od loňského listopadu zastoupeno hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, uskupení Pro Třebíč, Břehy a Třebíč můj domov.