Třebíčské muzeum přiblíží své 120. výročí založení výstavou na zámku

Muzeum Vysočiny Třebíč si na konci loňského roku připomnělo 120 let od svého založení. Výročí připomíná panelová výstava v recepci muzea sídlícího na zámku a naváže na ně i připravovaný program pro děti. První ze série akcí nazvané Do muzea za...120 lety muzea bude 23. února. Zájemci si v depozitáři v Kosmákově ulici prohlédnou nejstarší předměty zařazené do muzejních sbírek.

Program, který se po celý rok věnuje vždy zajímavému muzejnímu exponátu, pořádá muzeum asi tři roky. Podle lektorky Evy Novotné je o ně mezi rodinami s dětmi zájem. Akce navštěvují i čtyři desítky lidí. Termíny letošního putování po historii muzea budou 23. února, 30. března, 18. května, 21. září a 16. listopadu. Program je vždy asi hodinový. V březnu bude věnovaný přírodovědným sbírkám a práci botanika. V květnu bude ústředním tématem popravčí meč a další exponáty ze sbírky zbraní. V září se budou zájemci věnovat sbírce plakátů a v listopadu habánské keramice.

Vznik muzea v Třebíči se pojí obdobně jako v jiných městech s národopisnou výstavou konanou v roce 1895 v Praze. Už v říjnu 1894 mohla veřejnost vidět předměty shromážděné pro pražskou výstavu. Muzejní spolek byl v Třebíči založený v roce 1898. Předměty byly nejprve prezentované v bývalé škole v Hasskově ulici a po druhé světové válce v bývalém valdštejnském zámku, kde sídlí muzeum dodnes. Od roku 2010 navíc užívá jako depozitáře opravenou školní budovu v Kosmákově ulici.

Zřizovatelem muzea je Kraj Vysočiny. Muzeum má pobočky v Moravských Budějovicích a Jemnici. Expozice v třebíčském zámku prošly před několika lety významnou proměnou. Opravy zámku, který je národní kulturní památkou, stály skoro 88 milionů korun. Dalších 36 milionů kraj zaplatil za vytvoření expozic. Návštěvníci do nich poprvé mohli v roce 2013.