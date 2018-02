Třeboňští rybáři vylovili první rybníky

Třeboňští rybáři vylovili díky mírnější zimě první rybníky. Jarní výlovy chtějí zahájit v polovině března. Řekl to Josef Malecha, předseda představenstva Rybářství Třeboň. Rozmrazovače v této firmě ani v dalších jihočeských rybářstvích zatím příliš používat nemuseli, příští týden, kdy se čekají velké mrazy, ale možná techniku na provzdušnění rybníků nasadí.

Hlavně o komorové rybníky pečuje v mrazech Rybářství Třeboň. V nich tráví zimu mladé ryby, které budou rybáři lovit většinou na jaře. Třeboňští rybáři mají asi 170 komorových rybníků. Provzdušňovací techniku nasadili jen minimálně. Již se připravují na jarní výlovy, v první polovině března by chtěli začít lovit rybníky s tržní rybou.

"V zimním období se nám dokonce podařilo vylovit několik rybníků s tržní rybou, trošku se nám to jarní lovení posunulo do toho zimního. To, že rybníky nemají ledový příkrov, má vliv na rybožravé predátory, kormorány, což je nepříjemné, ale že by to bylo dramatické, to říct nemůžu. Očekáváme, že intenzivní tah kormoránů přijde spíš na jaře," řekl Malecha.

Asi na 15 rybnících nasadilo rozmrazovače Rybářství Nové Hrady, které se stará o 330 rybníků, z toho je 150 komorových. Ve většině z nich je kyslíku dost. "Myslím, že to už nebude takový problém, mrazy nebudou trvat extrémně dlouho. Zatím nebyl led tak silný. Pro nás je to ideální zima, protože ryba má klid, je dostatek kyslíku, takže ryba odpočívá, není s tím problém. Když je teplá zima, tak je ryba v pohybu, víc se vysiluje, ale teď je uložená a má dost kyslíku," řekl ředitel firmy Lubomír Zvonař.

Provzdušňovače dosud nenasadili rybáři ze společnosti Blatenská ryba. S jarními výlovy začnou kolem 20. března. Komorových rybníků, kde přezimují ryby, mají kolem stovky. "Zima je letos příznivá, až moc, to taky není dobré. Nemusíme prořezávat, kyslíku máme v rybnících dost. Máme trošku problémy s vodou, že v některých oblastech máme míň vody, ale to je bolest Blatenska," řekl ředitel firmy Jiří Bláha.

Vyšší teploty působily problémy, protože ryby se pak hýbou a vysilují. Blatenští chtěli příští týden začít lovit tržní rybu. "Ale jak příští týden přijdou mrazy minus 15, 20 stupňů, tak se nám to trošku zbrzdí," řekl ředitel firmy Blatenská ryba, jež hospodaří na 1550 hektarech rybníků na Strakonicku, Písecku a Příbramsku. Roční produkce ryb je 800 tun.