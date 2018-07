Trpák se pustil do první obytné sochy v ČR. Bude v Budějovicích

Sochař Michal Trpák dělá první obytnou sochu v ČR, která bude sloužit jako přístavba zubní ordinace a laboratoře. Třípatrová stavba vzniká v Českých Budějovicích poblíž Malého jezu na Malši, hotova by mohla být do konce roku.

Kulatý tvar oken může připomínat lodní kajutu. Vstup do budovy jsou stylizovaná ústa, což souvisí se zubní ordinací. "Celé je to organická forma, která vrcholí čapkou rádiovkou. Nikdy nebudu architekt, ale když to bude výzva, když to bude kreativní a sochařské, tak se tomu v širším týmu nebráním," řekl šestatřicetiletý autor, který v Českých Budějovicích pořádá letos 11. ročník sochařské výstavy Umění ve městě.

Dole bude sklep, nad ním ordinace, nahoře zubní laboratoř. Trpák se inspiroval v přírodě, proto měkké křivky a tvary. Jde o organickou architekturu. Jeho oblíbenými architekty jsou Gaudí, Javier Senosiain nebo Peter Vetsch. Obytná socha bude z betonu.

"Zatím nikdo nenazval dům obytnou sochou. Má sochařské tvary, modeloval jsem to jako sochu, vznikalo to jinak, než jak pracují architekti: ti nejdřív dělají 2D model na papíře, z něj teprve vytahují 3D model. Já to dělám obráceně, tím pádem je to víc sochařský postup: nejdřív jsem si vymodeloval model domu z hlíny a ten jsem potom převáděl do digitálního 3D modelu, z něj se dělaly řezy a půdorysy," řekl Trpák.

Na zdi budovy, k níž přístavba přiléhá, je Trpákova socha mouchy. Majitel si ji koupil již dříve. Trpák vytvořil tři mouchy; jedna z nich, téměř stokilová třímetrová visela v letech 2011 a 2017 na Černé věži v Českých Budějovicích, její původní odlitek se dostal i do zámeckých zahrad v Kroměříži, na holešovický pivovar a na úřad v Trutnově. Nyní ji má sochař v ateliéru. Třetí moucha je na jednom hotelu v Praze.

Umění ve městě letos nabízí na 12 místech 45 prací 31 umělců. Díla jsou v Budějovicích, Hluboké, Veselí nad Lužnicí, na hoře Kleť, na Lipně, v Černé v Pošumaví, Temelíně, Týně nad Vltavou i na zámku v Kolodějích nad Lužnicí. Trpák při ní vystavil sochy na několika místech včetně lipenského Králičího ostrova. Dvě jeho figury s názvem Pocit svobody visí nad cyklostezkou z Budějovic na Hlubokou. Výstava byla jednou z prvních svého druhu v ČR. Inspirovala podobné akce v Praze, Trutnově, Kroměříži i Plzni. Trpák nyní vystavuje i v portugalském městě Águeda a v Paříži.