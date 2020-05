Turisté mohou na Šumavě na čtyři nové trasy do divočiny

Turisté mohou letos vyrazit na čtyři nové trasy do nejvzácnějších lokalit Šumavy. Jde o součást programu Průvodci divočinou. Šumavský národní park umožní návštěvníkům například výpravu za bobry. Registrace pro zájemce se otevře na webu parku v pátek v 9.00. Řekl to mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

"Bobří výprava vede do málo známé oblasti CHKO v okolí malebné říčky Pestřice. Turisty čeká návštěva domoviny bobrů s jejich typickými pobytovými stopami, jako jsou hráze, hrady, nakácené dřeviny nebo i dopravní cesty. Málo známým fenoménem bobří činnosti je i zadržování vody v krajině, a tak se návštěvníci samozřejmě seznámí i s množstvím rybníčků a tůní. Mohu zaručit, že zájemci okusí vodu, tedy životní prostředí býložravých bobrů, na vlastní kůži," uvedl vedoucí koordinátor programů Průvodci divočinou Vladimír Dvořák.

Kromě této trasy šumavský park připravil další tři novinky. Jde například o výpravu do Modravských plání. "Zavede návštěvníky do oblasti horního toku Roklanského potoka. Do této unikátní, odlehlé a člověkem opuštěné oblasti tak letos zamíří v rámci čtyř výprav 32 zájemců," řekl Dvořák.

Další novinkou bude vlčí výprava, která je naplánována do míst mezi Srním a Modravou. Nově budou moci zájemci i na dvoudenní výlet v okolí Prášil s přespáním na Pancíři.

Šumavský národní park chystá na letošní rok 125 výprav s Průvodcem do divočiny. Na 37 různých trasách se do terénu může vydat postupně až 1273 zájemců. První letošní výprava bude 16. června a poslední 25. října.