Tutanchamon trhl rekord. Jeho výstava je nejnavštěvovanější

Rozsáhlá putovní přehlídka pokladů spojených s faraonem Tutanchamonem přilákala v Paříži přes 1,3 milionu návštěvníků, čímž překonala padesát let starý rekord, rovněž spojený s exhibicí někdejšího vládce Egypta. Jde tak o nejnavštěvovanější výstavu v historii Francie. Přehlídka brzy zamíří do Londýna, poté už budou poklady k vidění nastálo jen v Egyptě. Zprávu přinesl server The Guardian.

Výstava probíhá v galerii La Villette od 23. března a skončí 22. září. Už nyní ale překonala národní rekord výstavy z roku 1967, kterou navštívilo 1,2 milionu lidí. Tehdy se značně menší exhibice o Tutanchamonovi konala v muzeu Petit Palais.

Rekordní počet návštěvníků je ovlivněn tím, že výstava probíhá půl roku. Otevírací doba je navíc prodloužena dlouho do noci, aby galerie uspokojila poptávku. Ještě před březnovým otevřením bylo prodáno na 130 tisíc vstupenek.

Francouzi ale tvrdí, že za rekordní účastí stojí jednoduše také trvalá fascinace starověkým Egyptem a faraonem, který se stal slavným, protože lidstvo našlo jeho hrobku zcela netknutou a plnou pokladů. Právě třetinu z nich zapůjčila Káhira nejprve do Los Angeles, následně do Paříže. Na řadě je ještě Londýn. Tam Tutanchamonovy poklady zamíří do Saatchi Gallery v listopadu.

Egypt zapůjčil pro mezinárodní tour největší počet pokladů v historii. Zároveň však tak učinil naposledy. Od příštího roku už totiž budou klenoty trvale vystaveny v novém obrovském muzeu poblíž pyramid v Gize.

Hlavní atrakcí výstavy je strážná socha, která hlídala Tutanchamonovu hrobku. Mezi dalšími 150 vystavenými předměty je pak například zlatá miniaturní rakev, v níž byla uložena faraonova játra, dále pozlacená dřevěná postel či oltář zobrazující intimní scény královské domácnosti.

"Je tu pocit, že je to opravdu naposledy, kdy mohou lidé vidět tyto předměty na nějakém turné. Doufali jsme, že dosáhneme návštěvnosti jednoho milionu. Překonat tohle číslo a získat takovou účast je výjimečné," prohlásil hlavní organizátor výstavy Thierry Vincenti.

Obě Tutanchamonovy výstavy (1967 a 2019) jsou nyní historicky nejnavštěvovanějšími. Třetí příčku drží ve Francii přehlídka věnována impresionistickému malíři Claudu Monetovi, jež před devíti lety přilákala celkem 911 tisíc návštěvníků.

Hrobku Tutanchamona našel 26. listopadu 1922 v Údolí králů britský archeolog Howard Carter. Nedotčená hrobka 11. faraona z 18. dynastie, který zemřel v pouhých 19 letech, obsahovala kolem pěti tisíc artefaktů. Dodnes jde o jeden z nejdůležitějších archeologických objevů všech dob.