Týden byl nezvěstný. Při životě ho udržely včely

Šest dní a nocí vydržel čtyřicetiletý turista sám v horách na severozápadě USA. Jeho jedinou potravou byly včely a lesní plody. Záchranáři ho našli při vědomí, ale velmi dehydrovaného, píše britský server The Independent.

Ztracený turista Matthew Matheny se vydal na túru minulý čtvrtek jen v krátkých kalhotách a žabkách, bez zásob jídla a pití. Po několika kilometrech v okolí hory St. Helens se ztratil a sešel z cesty, informovali záchranáři.

Jeho rodiče na tiskové konferenci potvrdili, že jejich syn přežil v divočině jídla, jeho jedinou potravou byly včely, které zabíjel a pak jedl. "Včely měl kolem sebe pořád. Tak je zabíjel a jedl..." řekla jeho matka Lynda Matheny.

