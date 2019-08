Uherské Hradiště chystá Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Uherské Hradiště se připravuje na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, které se uskuteční 7. a 8. září. Půjde již o 17. ročník, akci tradičně navštěvují desetitisíce lidí. Představí se folklorní soubory, vinaři, hudební a taneční tělesa i řemeslníci. Své brány otevřou památky včetně těch, které jsou v průběhu roku běžně uzavřeny, řekl starosta Stanislav Blaha (ODS).

K vrcholům slavností patří sobotní slavnostní průvod, letošní nese název Roztančíme celé Hradiště. "V tuto chvíli máme nahlášeno přes tři tisíce krojovaných, kteří se zúčastní průvodu, ze 70 obcí a měst. Možná bude účastníků ještě více," uvedla Markéta Macháčková z Klubu kultury. Průvod vyjde v 9 hodin z Vinohradské ulice, směřovat bude na Masarykovo náměstí.

Slavnosti začnou již v pátek večer na Masarykově náměstí pořadem Procházka po Visegrádu věnovaným folkloru zemí visegrádské čtyřky. Slavnosti nabídnou 50 programů, ve kterých vystoupí více než stovka souborů. Své programy připravují také mikroregiony. Kulturní program se bude konat na 20 místech, lidem budou otevřeny přes dvě desítky památek, například kostely, bývalá věznice, Slovácké muzeum, farní zahrada, hradby v Kollárově ulici či park a skanzen Rochus.

Součástí slavností je také Putování Vinohradskou ulicí, kde se veřejnosti otevře osm historických sklepů, k dispozici bude 22 venkovních vinařských a gurmánských stanovišť, prezentovat se budou nejlepší vína slovácké vinařské podoblasti. Nebude chybět Hradišťský jarmark, připraven je i program pro děti, ve Smetanových sadech vznikne středověké městečko. Program slavností je na stránkách www.slavnostivinauh.cz/program.

"Tyto dny jsou pro lidi z našeho města i celého regionu výjimečné. Podávají totiž jednoznačný obraz o tom, co na Slovácku znamená ctít své kořeny. Chci zdůraznit, že bez přičinění starostů a obyvatel okolních obcí a měst by taková lidová slavnost vůbec neexistovala. Už dávno nám nejde o to trhat rekordy v návštěvnosti, ohromovat velkými čísly. Jde o to, aby si úžasnou atmosféru, která ihned pohltí každého, kdo na slavnosti zavítá, užili opravdu všichni: účinkující, hosté i domácí publikum," uvedl Blaha.

Kvůli průvodu bude omezena doprava, některé ulice budou uzavřeny. Návštěvníkům je doporučeno k cestě na slavnosti využít autobusů a vlaku, motoristé by měli parkovat na záchytných parkovištích.