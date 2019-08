Umělec van Hout zpodobnil svůj obličej do obří ruky

Značné kontroverze vyvolala v novozélandské metropoli Wellingtonu pět metrů vysoká socha v podobě lidské ruky s obličejem, která sem byla dopravena z Christchurche a kterou vrtulník usadil na střeše Wellingtonské městské galerie. Autorem sochy nazvané Quasi je novozélandský umělec Ronnie van Hout, který ji vytvořil jako částečný autoportrét, napsal zpravodajský server The Guardian.

Van Hout, který žije v australském Melbourne, sochu vytvořil pro své domovské město Christchurch po ničivém zemětřesení v roce 2011. Nyní má socha oživit náměstí ve Wellingtonu, které poškodilo zemětřesení v roce 2016. Ale místo toho podle místních médií děsí obyvatele, kteří dílo označují za "noční můru, která ožila". Ve Wellingtonu má obří ruka zůstat tři roky.

Navzdory údajné podobnosti galerie trvá na tom, že socha nezobrazuje amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Obří hybrid ruky a tváře je založený na skenech vlastních částí těla umělce," stojí na popisku díla na webových stránkách galerie. "Jako by umělcova ruka sama stvořila vlastní monstrózní život."

Socha vytvořená z polystyrenu a umělé pryskyřice je také odvolávkou na postavu Quasimoda, hrbáče z románu Chrám Matky Boží v Paříži francouzského spisovatele Victora Huga.

Podle názorů místních obyvatel prezentovaných na sociálních sítích ale jde o "noční můru z horečnatého snu", anebo "ohavnou, zlovolnou bytost". Jiní ovšem míní, že jde o skvělý námět ke konverzaci a lákadlo k návštěvě galerie.

Quasi strávil poslední tři roky na střeše Galerie umění v Christchurchi, kde jeden z místních uměleckých kritiků sepsal sžíravý manifest shrnující deset důvodů, proč musí socha pryč. Byl mezi nimi i argument, že "socha jedním z prstů nevhodně a agresivně ukazuje na chodce a úředníky".

