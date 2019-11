Únikové hry pro celou rodinu.

Musíte se dobře zorientovat v daném prostředí, najít stopy a indicie, vyřešit sérii hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Obliba únikových her v Česku stále roste. V Praze se nyní nově otevřelo centrum únikových her, které se jako první primárně zaměřuje na celou rodinu. Provozovatelem centra jsou The Chamber, čeští průkopníci tohoto oboru.

Únikové hry si v posledních letech oblíbily výhradně skupiny dospělých hráčů, kteří překonávali úkoly všech možných obtížností s cílem dostat se co nejrychleji ven z uzavřené místnosti. Autoři ze studia The Chamber, inovativního provozovatele únikových her a real life gamingu, vyslyšeli prosby svých fanoušků a letos na podzim otevřeli na pražském Andělu své druhé centrum, tentokrát zaměřené multigeneračně. Děj nových her je totiž přizpůsoben tak, aby si je mohla přijít zahrát celá rodina.

"Cílem bylo vytvořit aktivitu, kterou si bez jakýchkoliv omezení mohou zahrát společně klidně tři generace a nikdo se nebude nudit," říká o novém projektu jeho autor Tomáš Kučva z The Chamber. "Návštěvníky v našem centru na Andělu nečekají hororové příběhy, na které mohou být od nás zvyklí. Tentokrát se s námi přenesou do fantazijního světa plného nevšedních zvukových, vizuálních a dalších vjemů. Zároveň jsme se snažili vytvořit atmosféru, která zabaví celou rodinu a spojí ji v jeden tým," dodává.

The Chamber na pražském Andělu na několika desítkách metrů čtverečních spouští hned dvě hry, přičemž další třetí se ještě plánuje. První hrou je Wonderland, který je, jak už název napovídá, plný divů, barev a zajímavých postav. Na řešení jednotlivých úkolů v tomto magickém světě, vytvořeného fantazií všech živých bytostí, bude zapotřebí jak dětské představivosti, tak i logiky dospělých.

Druhá hra nese název Opus Magnum a ocení ji zejména milovníci čar, kouzel či cestování časem. Příběh, který se opírá o fenomén Kamene mudrců, je mysteriózní, ale nikoliv strašidelný. Propracované kulisy, doprovodná hudba i záludné hádanky vtáhnou účastníky záchranné mise rychle do děje. Jedná se o první hru, v níž hráči musejí učinit vlastní rozhodnutí, které ovlivní průběh hry i samotný vývoj děje.