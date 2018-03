Ústecké památky představí roli šlechty v diplomacii

Pětice památek v Ústeckém kraji se v nadcházející sezoně zapojí do projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Pro návštěvníky připravují na toto téma výstavy, řekl ředitel Územní památkové správy v Praze Dušan Michelfeit.

Projekt po Stopách šlechtických rodů spustil Národní památkový ústav (NPÚ) před osmi lety. V Ústeckém kraji se do něj letos zapojí státní zámky Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr a Velké Březno. Například Jezeří od července připomene osudy některých příslušníků české šlechty, kteří se po vzniku československého státu v roce 1918 aktivně zapojili do společenské a politické činnosti.

Zámek v Benešově nad Ploučnicí připravil panelovou výstavu Vchynský - diplomat ve službách Valdštejna. "Připomeneme diplomatickou roli Viléma Kinského, výrazné osobnosti období třicetileté války. Jde o jeho diplomatickou roli, diplomatické angažmá ve věci spiknutí Albrechta z Valdštejna proti rakouskému císaři," uvedl Michelfeit.

Zámek si vypůjčil na výstavu řadu zajímavostí. "Archiv v Zámrsku nám zapůjčí privilegia a některé dokumenty z tohoto období. Původně jsme chtěli zapůjčit i originální obraz, ale to je trochu problematické. Nakonec si můžeme udělat fotokopii obrazu ve stejné kvalitě," doplnil kastelán Zdeněk Henig s tím, že na vernisáž by měl dorazit i některý člen šlechtické rodiny Kinských.

Památkáři doufají, že i letos čeká hrady a zámky v Ústeckém kraji úspěšná návštěvnická sezona. Poslední dva roky byly v počtu návštěvníků rekordní. V roce 2017 zavítalo na památky ve správě NPÚ přes 238 tisíc lidí, nejvíce lákal hrad Házmburk a zámek Ploskovice. Za uplynulých pět let vzrostla návštěvnost na památkách v Ústeckém kraji o 80 procent, v absolutních číslech je to 80 tisíc návštěvníků, což je opravdu úctyhodné číslo. To poděkování patří zejména kastelánům, tam to všechno začíná, ta jejich aktivita je klíčová," dodal Michelfeit.

NPÚ spravuje v Ústeckém kraji 13 památek. Kromě hradů a zámků například i skanzen v Zubrnicích na Ústecku nebo rotundu sv. Jiřího a sv. Vojtěcha na hoře Říp.