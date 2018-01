Ústečtí se mohou stát tvůrci pohlednic, stačí poslat fotku

Ukázat barvitou a osobitou tvář současného Ústí nad Labem se rozhodl kulturní spolek Hraničář. Vyzval místní obyvatele, aby zasílali své fotografie z rozličných míst krajského města a k nim krátký komentář. Zachytit by měli to, čím by se podle nich mělo město prezentovat. Z fotek vybraných veřejností vzniknou skutečné pohlednice, řekl Tomáš Petermann ze spolku Veřejný sál Hraničář.

Cílem projektu je ukázat Ústí z různých úhlů pohledu. Na současných pohlednicích ji reprezentuje zejména hrad Střekov nebo výletní zámeček Větruše a nanejvýš ještě Mariánský most přes Labe. "Pohlednicové záběry jsou odosobněné, my bychom rádi, aby lidé sami ukázali, co je pro ně to jedinečné," uvedl Petermann.

Vyfotit mohou místo, kam chodí na procházky, kde tráví letní večery nebo kam chodí nakupovat, kde krmí labutě či kde se koupou v řece nebo odkud je nejkrásnější výhled z posledního patra paneláku. "Nesbíráme historické fotografie, chceme ukázat současnou podobu Ústí nad Labem," uvedl Petermann. "Rádi bychom věděli, na co jsou obyvatelé v Ústí nad Labem hrdí," dodal.

Na webových stránkách spolku najdou zájemci informace, kam mohou fotografie zasílat. Čas je do konce května. V červnu se uskuteční výběr série těch nejlepších. "Vybírat bude veřejnost," uvedl Petermann. Z nejlepších vznikne série pohlednic takových, které budou reprezentovat Ústí z pohledu obyvatel. Jejich křest se uskuteční během akce Léto na ulici. Pohlednice se následně budou distribuovat na vybraná místa v Ústí nad Labem, kde budou bezplatně k odebrání.